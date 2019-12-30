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  4. 30 Aralık 2019 15:36

Balıkesir'de öldüren şaka !

Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir genç, boş zannettiği silahla şaka yaparken arkadaşının sevgilisini öldürdü. Olayla ilgili iki kişi gözaltına alındı.

Balıkesir'de öldüren şaka !
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Edinilen bilgiye göre bir evde, dün gece 3 arkadaş alkol aldı. Ev sahibi A.B., silahını çıkartarak Selin K.'ye hava atmak için şarjöründeki mermileri tek tek boşalttı.

A.B. boş zannettiği silahı arkadaşı S.D.'nin kız arkadaşı Selin K.'nin başına dayayarak tetiğe bastı. Ancak silah ateş alınca Selin K. hayatını kaybetti.

Olayın öğrenilmesi ile birlikte şüphelileri yakalayan polis bölgede geniş çaplı araştırma başlattı. Olayla ilgili A.B. ve genç kızın sevgilisi S.D. gözaltına alındı. Süphelilerin sorgularının devam ettiği öğrenildi.

İHA

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balıkesir , edremit
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