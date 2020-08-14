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  4. 14 Ağustos 2020 21:50

Balıkesir'de plajlara dadanan hırsızlık çetesi yakalandı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, turizmin en hareketli olduğu dönemlerde plajlarda denize giren vatandaşların eşyalarını çalan hırsızlık çetesi yakalandı.

Balıkesir'de plajlara dadanan hırsızlık çetesi yakalandı
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Ayvalık Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, denize giren tatilcilerin çanta, telefon ve paralarını çalan hırsızlara yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda harekete geçen ekipler, İzmir'in Dikili ilçesi, Aydın'ın Kuşadası ilçesi ve Balıkesir'in Ayvalık ilçesi ile Akçay, Altınoluk ve Ören mahallelerinde plajlarda hırsızlık olayına karışan Dilara E. (26), Güşah Ö. (27) Bahriye G. (20), Ceyhun Ö. (23) ve Onur E.'den (27) oluşan çete üyelerini Ayvalık'ta yakaladı.

İzmir plakalı bir otomobilde yakalanan 5 şüphelinin hırsızlık suçundan çok sayıda kaydının olduğu öğrenildi.

Ayrıca, kadın şüphelilerin gerçekleştirdikleri hırsızlık olayları sırasında yüzlerinin bazı bölümlerine 'et beni' şeklinde figürler yapıştırdıkları ve sonrasında da yakalanmamak için bunarı çıkardıkları tespit edildi.

HEPSİ TUTUKLANDI
Adliyeye sevk edilen Dilara E., Güşah Ö., Bahriye G., Ceyhun Ö. ve Onur E., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

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balıkesir , plaj
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