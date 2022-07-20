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Balıkesir'de tekne battı: 2 kişi kayıp

Balıkesir'de tekne battı: 2 kişi kayıp

Balıkesir'in Edremit ilçesinde fiber tekne battı. Teknedeki bir kişi karaya ulaşırken, kaybolan 2 kişi ise aranıyor.

Edremit'te otel işleten Sinan Y., dün saat 21.00 sıralarında beraberinde Hasan Hüseyin I. ve Volkan O. ile 'Never Say' isimli motorlu fiber teknesiyle Akçay Mahallesi'nden denize açıldı. 21.30 sıralarında tekne alabora oldu. Teknenin battığını sahilden gören Y.’nin kardeşi Kamuran Y., durumu Sahil Güvenlik ekiplerine bildirdi. Teknedekilerden Volkan O., bir süre sonra yüzerek kıyıya çıktı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri Sinan Y. ve Hasan Hüseyin I. için arama kurtarma çalışması başlattı. Geniş bir alanda geceden beri süren, Balıkesir Büyükşehir Belediye Sualtı Arama Kurtarma ekibinin de destek verdiği çalışmalardan şu ana kadar sonuç alınamadı.

Ekiplerin arama çalışmaları sürüyor.

KAYMAKAM ODABAŞ: HAVADAN VE KARADAN ARAMA YAPILIYOR

Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş, Akçay'a gidip, fiber teknenin batması sonucu 1 kişinin yüzerek kurtulduğu, 2 kişinin ise kayıp olduğu olayla ilgili sahil güvenlik yetkililerinden bilgi aldı. Kaymakam Odabaş, burada yaptığı açıklamada, "Elim bir kaza meydana geldi. AFAD ekipleri ve sahil güvenlik ekiplerimiz burada çalışıyorlar. Sahil güvenlik ekibimiz 1 helikopter ve 3 bot ile bu bölgede, 1 uçak ile de Gömeç ilçesinde arama yapıyor. Ekiplerimiz ayrıca karadan da aramalara devam ediyor. Şu an 2 kişi kayıp" dedi.

'TEKNE MOTOR ARIZASI YAPINCA AÇIĞA SÜRÜKLENMİŞLER'

Kayıp olan iki kişiden otel işletmecisi Sinan Y.'nin kardeşi Kamuran Y. de "Dün saat 21.30 sıralarında tekneyle açıldılar. Tekne motor arızası yapınca açığa sürüklenmişler. Küçük bir balıkçı teknesiydi" dedi.

DHA

Etiketler balıkesir tekne battı
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