Balıkesir'de vahşet! Eşini ve oğlunu tüfekle öldürdü

Balıkesir'de uyuşturucu madde etkisine olduğu iddia edilen kişi, eşini ve 3 yaşındaki oğlunu pompalı tüfekle öldürdü.

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde Fatih A. (40), eşi ve iki çocuğuna pompalı tüfekle ateş açtı. Olayda Bilge A. ile oğlu 3 yaşındaki Muhammet Tahir A. yaşamını yitirirken, 11 yaşındaki kızları Elçin A. ile seken saçmayla yaralanan Fatih A. hastaneye kaldırıldı. 8 yaşındaki Ayaz A. ise evden kaçarak canını kurtardı.

Olay, saat 15.30 sıralarında Susurluk ilçesi kırsal Günaydın Mahallesi'nde meydana geldi. Uyuşturucu madde etkisinde olduğu iddia edilen Fatih A. ile eşi Bilge A. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönmesi üzerine odadaki pompalı tüfeği alan Fatih A., eşi Bilge A.'ya, ardından da kendisine engel olmaya çalışan kızı Elçin A. ile oğlu Muhammet Tahir A.'ya ateş etti. Silah seslerini duyan çocuklarından Ayaz A. evden kaçarken, Fatih A.'nın tüfeğinden çıkan saçmalardan biri Bilge A.'nın göğsüne, biri Elçin A.'nın koluna, biri de en küçük çocukları Muhammet Tahir A.'nın göğsüne isabet etti. Duvardan seken saçmalardan biri de Fatih A.'nın bacağına isabet etti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Bilge A. ve en küçük çocukları Muhammet Tahir A.'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Kolundan yaralanan Elçin A.'nın ise Susurluk Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındığı ve durumunun iyi olduğu öğrenildi. Jandarma ekiplerince gözaltına alınan Fatih A. ise tedavisi için hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

DHA