  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. 25 Haziran 2019 15:40

Balıkesir'de yangın alarmı

Balıkesir’in Havran ilçesi Büyükdere Mahallesi’nde makilik ormanlık alanda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

Balıkesir'de yangın alarmı
A+ A-

Akçapınar mevkisi Madra Dağı eteklerinde yerleşim yerlerine yakın bir noktadaki yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Edremit Orman İşletme Bünyesinde görevli bir helikopter ile havadan 4 arazöz ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesine ait 5 itfaiye aracı olmak üzere sekiz araç ile söndürme çalışmaları sürdürülüyor.



Makilik alanda başlayan orman yangını çevredeki kızılçam ormanını ve zeytin bahçelerini tehdit ediyor. Bölgede sert esen poyraz fırtınası nedeniyle yangının kontrol altına alınmasında güçlük çekiliyor.
Bölgenin sarp olması nedeniyle de yanan alana ekipler ulaşmakta güçlük çekiyor.

İHA

itfaiye , balıkesir , orman yangını
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM