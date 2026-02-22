Balıkesir'de yeni gün yine bir depremle başladı

Balıkesir'in Sındırgı ilçesi pazar sabahına da depremle uyandı. Sabah saat 07:54'te meydana gelen deprem bölgede kısa süreli paniğe neden oldu.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde sabahın erken saatlerinde meydana gelen deprem, bölge halkını uykusundan uyandırdı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre, saat 07:54'te merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesi olan ,55 büyüklüğünde deprem oldu. Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen sarsıntı, kısa süreli tedirginliğe neden oldu.

Çevre il ve ilçelerden de hissedilen depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. AFAD tarafından yapılan açıklamada gelişmelerin takip edildiği bildirildi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü tarafından paylaşılan verilere göre deprem, saat 07:40 sıralarında kaydedildi. Sarsıntının merkez üssü Sındırgı ilçesine bağlı Sınandede mahallesi olarak belirlendi.

2023 yılı 6 Şubat'ta Kahramanmaraş ve Hatay merkezli meydana gelen, 11 ilimizi yerle bir edip, 53 bin 537 canımızı yitirmemize yol açan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından bölgedeki yeni depremler ve artçı sarsıntılar devam ediyor.

Türkiye'nin diri fayları gösteren güncellenmiş deprem haritaları:

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) 7 Mayıs 2025 tarihinde yayınladığı ve diri fayların tek tek gösterildiği Türkiye’nin güncellenmiş Deprem Tehlike Haritası

