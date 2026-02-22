  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. Balıkesir'de yeni gün yine bir depremle başladı

Balıkesir'de yeni gün yine bir depremle başladı

Balıkesir'de yeni gün yine bir depremle başladı
Güncelleme:

Balıkesir'in Sındırgı ilçesi pazar sabahına da depremle uyandı. Sabah saat 07:54'te meydana gelen deprem bölgede kısa süreli paniğe neden oldu.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde sabahın erken saatlerinde meydana gelen deprem, bölge halkını uykusundan uyandırdı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre, saat 07:54'te merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesi olan ,55 büyüklüğünde deprem oldu. Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen sarsıntı, kısa süreli tedirginliğe neden oldu.

Çevre il ve ilçelerden de hissedilen depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. AFAD tarafından yapılan açıklamada gelişmelerin takip edildiği bildirildi. 

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü  tarafından paylaşılan verilere göre deprem, saat 07:40 sıralarında kaydedildi. Sarsıntının merkez üssü Sındırgı ilçesine bağlı Sınandede mahallesi olarak belirlendi.

2023 yılı 6 Şubat'ta Kahramanmaraş ve Hatay merkezli meydana gelen, 11 ilimizi yerle bir edip, 53 bin 537 canımızı yitirmemize yol açan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından bölgedeki yeni depremler ve artçı sarsıntılar devam ediyor. 

Türkiye'nin diri fayları gösteren güncellenmiş deprem haritaları:

Türkiye'nin güncellenmiş son aktif fay hatları haritası
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) 7 Mayıs 2025 tarihinde yayınladığı ve diri fayların tek tek gösterildiği Türkiye’nin güncellenmiş Deprem Tehlike Haritası

 

Türkiye'nin güncellenmiş son aktif fay hatları haritası
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) 7 Mayıs 2025 tarihinde yayınladığı ve diri fayların tek tek gösterildiği Türkiye’nin güncellenmiş Deprem Tehlike Haritası

AFAD'ın son depremler listesi

İşte Türkiye'nin diri fayları gösteren güncellenmiş deprem haritasıİşte Türkiye'nin diri fayları gösteren güncellenmiş deprem haritasıHaber

AFAD'DAN SON DEPREMLER

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın Türkiye'deki son depremleri listelediği siteye de aşağından ulaşabilirsiniz.

AFAD son depremler listesi için tıklayınız...

KANDİLLİ DEPREM LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Kandilli Rasathanesi'nin son depremler listesi için tıklayınız...

Bu Haberleri Kaçırma...

70 yaşındaki Şerife teyze ''Bal peteğim'' sözüne kandı; 7 milyon TL'si uçtu gitti!
70 yaşındaki Şerife teyze ''Bal peteğim'' sözüne kandı; 7 milyon TL'si uçtu gitti!
Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel abonelik sistemine geçti, 72 saatteki kazancı olay oldu
Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel abonelik sistemine geçti, 72 saatteki kazancı olay oldu
Nehirden taşan sular yerleşim yerine kadar ulaştı!
Nehirden taşan sular yerleşim yerine kadar ulaştı!
Merkez Bankası, 3 ödeme kuruluşunun faaliyet iznini iptal etti
Merkez Bankası, 3 ödeme kuruluşunun faaliyet iznini iptal etti
Emekli bayram ikramiyesinde sürpriz gelişme: 17 bin TL'lik teklif Meclis'te
Emekli bayram ikramiyesinde sürpriz gelişme: 17 bin TL'lik teklif Meclis'te
Sahnelerin güzel ismi evleniyor; ünlü çiftten Dubai'da aşk pozları
Sahnelerin güzel ismi evleniyor; ünlü çiftten Dubai'da aşk pozları
Gümrükte rüşvet borsası kurmuşlar: Havuz sistemi ile büyük vurgun
Gümrükte rüşvet borsası kurmuşlar: Havuz sistemi ile büyük vurgun
Meteoroloji'den 7 bölgeye birden uyarı! Sıcaklıklar 9 derece düşecek; kar, sağanak ve fırtına kapıda
Meteoroloji'den 7 bölgeye birden uyarı! Sıcaklıklar 9 derece düşecek; kar, sağanak ve fırtına kapıda
Etiketler balıkesir son dakika deprem sındırgı deprem sınandede deprem kandilli rasathanesi son depremler balıkesir 22 şubat deprem deprem haberleri 2026 sındırgı sarsıntı balıkesir asayiş türkiye deprem verileri AFAD
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Erdoğan açıkladı: Her ay bakım ödemesi yapılacak, faizsiz kredi verilecek! Erdoğan açıkladı: Her ay bakım ödemesi yapılacak, faizsiz kredi verilecek! ''Savcıyım, senin gibi yobazlar yüzünden çocuklar ölüyor'' deyip tehdit etmişti, gözaltına alındı! ''Savcıyım, senin gibi yobazlar yüzünden çocuklar ölüyor'' deyip tehdit etmişti, gözaltına alındı! Tunca ve Meriç taştı, Edirne Atlantis'e döndü; her yer sular altında! Tunca ve Meriç taştı, Edirne Atlantis'e döndü; her yer sular altında! Konyaspor - Galatasaray maçındaki ofsayt kararı doğru mu ? Konyaspor - Galatasaray maçındaki ofsayt kararı doğru mu ? Pazartesi günü altın fiyatları ne olacak? Uzman İsim gram altın için rakam verdi Pazartesi günü altın fiyatları ne olacak? Uzman İsim gram altın için rakam verdi Kuraklık sonrası gelen yağışlar can suyu oldu, baraj kapakları açıldı, nehir yatağı taştı! Kuraklık sonrası gelen yağışlar can suyu oldu, baraj kapakları açıldı, nehir yatağı taştı! Hatay'daki konteyner kentte dehşet! Bir aileye iftar saati kurşun yağdırdı! Hatay'daki konteyner kentte dehşet! Bir aileye iftar saati kurşun yağdırdı! Demet Akalın'dan olay yaratan Ramazan çıkışı: ''Hocalara vereceğiniz parayı fakire dağıtın'' Demet Akalın'dan olay yaratan Ramazan çıkışı: ''Hocalara vereceğiniz parayı fakire dağıtın'' Erdoğan'ın Öcalan'a umut hakkı için AK Partili vekillere verdiği talimatı ortaya çıktı Erdoğan'ın Öcalan'a umut hakkı için AK Partili vekillere verdiği talimatı ortaya çıktı İbrahim Tatlıses'ten 4 Milyon Dolarlık itiraf; çocuklarına sitem yağdırdı İbrahim Tatlıses'ten 4 Milyon Dolarlık itiraf; çocuklarına sitem yağdırdı
İslam Memiş'ten altın ve borsa için tarihi tahmin! 'Vedalaşacağım'' deyip rakam verdi! İslam Memiş'ten altın ve borsa için tarihi tahmin! 'Vedalaşacağım'' deyip rakam verdi! Son seçim anketi yayınlandı! Zirvedeki makas açılıyor, 2 parti atağa geçti Son seçim anketi yayınlandı! Zirvedeki makas açılıyor, 2 parti atağa geçti Meteoroloji'den 7 bölgeye birden uyarı! Sıcaklıklar 9 derece düşecek; kar, sağanak ve fırtına kapıda Meteoroloji'den 7 bölgeye birden uyarı! Sıcaklıklar 9 derece düşecek; kar, sağanak ve fırtına kapıda Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel abonelik sistemine geçti, 72 saatteki kazancı olay oldu Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel abonelik sistemine geçti, 72 saatteki kazancı olay oldu Gümrükte rüşvet borsası kurmuşlar: Havuz sistemi ile büyük vurgun Gümrükte rüşvet borsası kurmuşlar: Havuz sistemi ile büyük vurgun İstanbul'da metro çıkışındaki kanlı dehşette şimdi de tehdit mesajları yağıyor! İstanbul'da metro çıkışındaki kanlı dehşette şimdi de tehdit mesajları yağıyor! Cem Yılmaz’dan Aysu Baçeoğlu’na unutulmaz ''protokol'' tepkisi: Telefonu açtı ama... Cem Yılmaz’dan Aysu Baçeoğlu’na unutulmaz ''protokol'' tepkisi: Telefonu açtı ama... Fırında mide bulandıran görüntüler! Ramazan denetiminde imalathanede çıkmayan şey kalmadı Fırında mide bulandıran görüntüler! Ramazan denetiminde imalathanede çıkmayan şey kalmadı Sahnelerin güzel ismi evleniyor; ünlü çiftten Dubai'da aşk pozları Sahnelerin güzel ismi evleniyor; ünlü çiftten Dubai'da aşk pozları İstanbulda akılalmaz kaza! Kendi aracının altında kaldı; yaşananlar kamerada! İstanbulda akılalmaz kaza! Kendi aracının altında kaldı; yaşananlar kamerada!