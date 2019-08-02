Balıkesir'de yolcu otobüsünde yangın: 5 ölü, 15 yaralı !

Balıkesir-Edremit kara yolu İvrindi ilçesi Gökçeyazı Mahallesi mevkisinde, Kamil Koç firmasına ait 06 LK 794 plakalı yolcu otobüsünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi. 34 yolcu bulunan otobüste çıkan yangında 2'si çocuk 5 kişi yaşamını yitirdi, 15 kişi yaralandı.

Yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü ancak otobüsün tamamı yandı.

10 NUMARA YAĞ VE ŞOFÖR İHMALİ İDDİASI

Yangının çıkış nedeni araştırılırken, 10 numara yağ kullanıldığı iddiası var. Yangına rağmen şoförün yolcuları tahliye etmediği, yola devam ettiği de öne sürülüyor.

VALİ: SEBEBİ BELLİ DEĞİL

Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, ''Yangının sebebi henüz belli olmadı. 3 yetişkin 2 çocuk hayatını kaybetti. Şoförün bilgisine başvuruluyor. Ölenlerin kimlik tespiti henüz yapılmadı'' dedi.



