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  4. 12 Mayıs 2018 12:18

Balkona fırlayıp, ''tecavüze uğruyorum'' diye bağırdı

Adana'da bir evin balkonuna çıkıp tecavüze uğradığını ve alıkonulduğunu iddia eden kadını itfaiye ve polis ekipleri kurtardı.

Balkona fırlayıp, ''tecavüze uğruyorum'' diye bağırdı
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Olay, Seyhan ilçesindeki Aydınlar Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, bir apartmanın 2. katındaki dairenin balkonuna çıkıp kendisini kilitleyen İ.Z.Ç.(33), bir taksici tarafından dairede alıkonulduğunu ve tecavüze uğradığını iddia ederek çevre halkından yardım istedi.

Vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen polis ekipleri, kadını kurtarmak için itfaiyeden destek istedi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kadını daireden kurtardı. İsmi öğrenilemeyen zanlı gözaltına alınırken, iddiaların gerçek olup olmadığının anlaşılması için İ.Z.Ç. de polis merkezine götürüldü.

İHA

itfaiye , tecavüz , balkon
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