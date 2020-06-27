  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. 27 Haziran 2020 17:29

Balkonda mahsur kalan anne ile kızı böyle kurtarıldı

Antalya'da meydana gelen olayda, kapı kolunun kırılması ile balkonda mahsur kalan Bedriye Bozkurt ile kızı Asuman Bozkurt (65) itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Balkonda mahsur kalan anne ile kızı böyle kurtarıldı
Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
A+ A-

Olay, saat 15.40 sıralarında Muratpaşa ilçesi Meltem Mahallesi Meltem Caddesinde bulunan 8 katlı Özlem Sitesi'nin 3'üncü katında meydana geldi.

Bir süre dinlenmek için kızı Asuman Bozkurt (65) ile balkona çıkan Bedriye Bozkurt (90), kapı kolunun kırılması sonucu mahsur kaldı. Bir süre kendi çabalarıyla kurtulmaya çalışan anne ile kızı başarılı olamayınca telefonla yakınlarından ve 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.

İhbarın ardından olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Belirtilen adrese gelen itfaiye ekipleri merdiven yardımıyla 3'üncü katta anne ile kızın bulunduğu balkona çıktı. Balkon kapısını açan ekipler, anne Bedriye Bozkurt ile kızı Asuman Bozkurt'u kurtardı.

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
itfaiye , anne , kurtarıldı , kızı
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM