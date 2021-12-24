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Balkondan atlayan 16 yaşındaki genç kız yaşamını yitirdi

Balkondan atlayan 16 yaşındaki genç kız yaşamını yitirdi

Aydın'ın Efeler ilçesinde, lise öğrencisi Ceren Naz Ş. (16), 8'inci kattaki evlerinin balkonundan atlayıp yaşamına son verdi.

Aydın'ın Efeler ilçesinde, lise öğrencisi Ceren Naz Ş. (16), 8'inci kattaki evlerinin balkonundan atlayıp yaşamına son verdi. Bu sırada kendisiyle birlikte evde olan, aynı balkona çıkıp atlamaya kalkışan İran uyruklu arkadaşı Y.M. (16) ise polis ve okuldaki psikolojik, rehberlik ve danışmanlık öğretmeni tarafından ikna edilerek, intihardan vazgeçirildi.

Olay, dün saat 17.00 sıralarında Efeler Mahallesi, 1427 Sokak'taki Onur Sitesi'nde meydana geldi. Aydın Sosyal Bilimler Lisesi 9'uncu sınıf öğrencisi Ceren Naz Ş. ile bir kolejde öğrenim gören arkadaşı İran uyruklu Y.M., öğle arasında okuldan kaçtı. Kolej yetkilileri, Y.M.'nin olmadığını fark edinci ailesini aradı. Ancak ailesi kızlarının yanlarında olmadığını bildirince okul yönetimi, polise haber verdi.

 Ceren'in intiharına giden polis, arkadaşını balkonda buldu

Polis Y.M.'yi ararken, annesiyle birlikte yaşadığı belirtilen Ceren Nazlı Ş.’nin 8’inci kattaki evlerinin balkonundan atladığı haberi geldi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese gelen polis ekipleri, Y.M.'yi de aynı balkonda intihar girişiminde buldu. Y.M.’nin okulundaki psikolojik rehberlik ve danışmanlık öğretmeni de olayı haber alıp geldi. Öğretmeni, Y.M.’yi ikna ederek, bulunduğu yerden indirdi.

 Kurtarılamadı

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Ceren Naz Ş., ambulansla Aydın Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Ceren Naz Ş., doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Annesi gözyaşlarına boğuldu

Bir süre önce eşinden boşanan, Efeler İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde mühendis olarak görev yapan Ceren Naz'ın annesi Ceylan Akyüz, hastane önünde kızının ölüm haberini alınca gözyaşlarına boğuldu. Ceylan A. "Kızımı soğuk topraklara koyamam. Veremem, kızımızı kimselere" diyerek sinir krizi geçirdi. Hastane önüne gelen Ceren Naz’ın okul arkadaşları da büyük üzüntü yaşadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, Ceren Naz Ş.’nin intihar nedenini araştırıyor.

Etiketler balkon ölüm genç kız
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