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Balkondan döktükleri kül yangın çıkarttı

Balkondan döktükleri kül yangın çıkarttı
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Sivas’ın Divriği ilçesinde iddiaya göre A.A, evinin balkonundan soba külünü döktü. Dökülen küllerin alev alması sonucu çıkan yangın diğer evlere de sıçradı.

Sivas’ın Divriği ilçesinde iddiaya göre, ilçeye bağlı Olukman köyünde yaşayan A.A'nın evinin balkonuna döktüğü soba külünün kısa süre sonra alev alması sonucu çıkan yangın, diğer evlere sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

 YANGIN 3 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ

Divriği Belediyesi İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 3 saatte söndürdüğü yangında 5 evde hasar oluştu.

Kaymakam Resul Tatay ve Belediye Başkanı Hakan Gök, köye gelerek incelemelerde bulundu.

Yangından etkilenen kimsenin olmadığı olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Etiketler kül yangın balkon
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