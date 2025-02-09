Balkondan düşen genç kadın hayatını kaybetti

Niğde'de apartmanın 5'inci katındaki evinin balkonundan düşen 35 yaşındaki kadın, hayatını kaybetti.

Olay, gece saatlerinde Selçuk Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre M.S. (35), apartmanın 5'inci katında bulunan evinin balkonundan bilinmeyen bir nedenle düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan kadın, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralı kadın, doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.



Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

İHA