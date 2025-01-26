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Balkondan düşen kadın hayatını kaybetti

Balkondan düşen kadın hayatını kaybetti
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Batman'da, apartmanın 3'üncü katından düşen 53 yaşındaki bir kadın hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde Aydınlıkevler Mahallesi’nde meydana geldi. G.Y., 4 katlı apartmanın 3'üncü katındaki dairenin balkonundan, henüz bilinmeyen nedenle düştü. Y. ağır yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Y., doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Y.’nin cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından Batman Asri Mezarlığı’nda defnedildi.

DHA

Etiketler Batman balkon
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