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  4. 23 Aralık 2020 21:20

Balkondan düşen kız arkadaşını kurtarmak isterken hayatını kaybetti

İstanbul'da meydana gelen olayda bir kadın, evinin balkonunda battaniye silkerken korkulukların kopması sonucunda aşağı katlardaki bir balkona düşerken, onu kurtarmak isteyen sevgilisi 7'in kattan düşerek hayatını kaybetti.

Balkondan düşen kız arkadaşını kurtarmak isterken hayatını kaybetti
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Olay, geçtiğimiz günlerde akşam saatlerinde Tuzla Aydınlı Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, lüks bir sitede bulunan binanın 7'inci katında kız arkadaşıyla birlikte oturan Eren Erkilet, doğum gününü kutladı.

Kutlamanın ardından Eren Erkilet'in kız arkadaşı evlerinin Fransız balkonundan battaniye silkelediği sırada korkulukların kopmasıyla dengesini kaybetti. Kız arkadaşının düşmek üzere olduğunu gören Eren Erkilet ise kız arkadaşını tutmak istedi.

Genç kadın, 4'üncü kattaki boş dairenin balkonuna düşerken, Eren Erkilet ise 7'inci kattan zemine düşerek olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine lüks siteye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan genç kadın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

"SİTE SAKİNİNİN FERYADINI DUYDUK"
Site sakini Deniz Dalgakıran, "Olay 21.00-21.30 sıralarında oldu. Site sakinlerinden bir arkadaşımız vefat etti. Biz zaten sese çıktık. Cam kırığı sesleri oldu. Camdan baktığımızda site sakininin feryadını duyduk. Aşağı indim, baktığımızda arkadaş yere düşmüştü. Doğum günü kutlaması yapıyormuş kız arkadaşıyla birlikte, kız arkadaşı yorgan silkelemek için balkona çıkmış. Yaslanarak aşağı silkelemeye başlamış. O anda Fransız balkon yerinden çıkıyor. Adam da onu tutmaya çalışırken ikisi aynı andan düşüyor. Hanımefendi 3 kat aşağıdaki balkona düşüyor. Ciddi ağır bir durumda şu an hastanede. Adam da havuzun oradaki cepheye düşüyor. Düştüğü yerde oturan bir site sakinimiz yok, boştu. Biz hemen ambulansa polise haber verdik. Onlar geldi, daire sakinine ulaşıldı kendisine ulaşıldı. Kapı açıldı, ilk yardım müdahalesi yapıldı kendisine" dedi.

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