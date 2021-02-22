Balkondan düşerek öldüğü iddia edilmişti! Sır ölümde yeni gelişme

Olay, geçen yıl 3 Eylül gecesi Güvenevler Mahallesi'nde yaşandı. Özel bir şirkette genel müdür yardımcısı olarak çalışan Sezay K. Ö., iddiaya göre eşi Ali Ö.'ye boşanmak istediğini söyledi. İkili arasında çıkan tartışma sırasında Sezay K. Ö., 3'üncü kattaki evlerinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti. Ö.'nin ölümüyle ilgili başlatılan soruşturmada ifadesine başvurulan Ali Ö., yatak odasında kavga ettiği eşinin hızla balkona yöneldiğini, kendisinin peşinden gittiğini ancak yetişemeden aşağıya atladığını anlattı. Ali Ö., sevk edildiği adliyede savcılık tarafından ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.



YENİ GÖRGÜ TANIĞI VE TELEFON İNCELENİYOR

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı cinayet büro ekipleri, Sezay'ın ölümüyle ilgili dosyaya eklenen yeni görgü tanıklarının beyanları üzerinden soruşturmayı derinleştirdi. Detaylı otopsi raporuyla Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde Sezay K. Ö.'ye ait telefonun incelenmesine devam edilirken, raporun bu ay içinde dosyaya eklenmesi bekleniyor.