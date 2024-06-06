''Balkondan düştü'' denmişti; eşi balkondan atmış

Alanya'da bundan 3 yıl önce 6'ncı kattaki evinin balkonundan düşerek hayatını kaybeden genç kadının, eşi tarafından balkondan aşağı atıldığı ortaya çıktı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde G.Y.'nun (29), 2021'de oturduğu 6'ncı kattaki evinin balkonundan düşüp ölmesiyle ilgili davada eşi A.Y.'na (28) verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının gerekçeli kararı açıklandı. Kararda, 1 metre 68 santim boyundaki G.Y.'nin, 1 metre 12 santim yüksekliğindeki trabzandan tutunmadan kendisini atmasının mümkün olmadığı, ancak trabzanda G.Y.'ye ait herhangi bir parmak ve tutunma izleri tespit edilmediği gibi sürtünme izinin bulunduğu aktarıldı. G.Y.'nin ölümünün, sanığın kendisini balkondan ittirmesiyle meydana geldiği belirtildi.

Bahçeşehir Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler İngilizce Bölümü'nü birincilikle bitiren, ardından ABD ve Almanya'da eğitim alan G.Y., 24 Kasım 2021'de oturduğu apartmanın 6'ncı katından düşerek yaşamını yitirdi. G.Y.'nun ölümüyle ilgili soruşturmada, 1 yıllık eşi A.Y. gözaltına alınıp tutuklandı. Alanya 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'Eşi kasten öldürmek'ten tutuklu yargılanan A.Y., eşini balkondan iterek ölümüne neden olduğu kanaatiyle ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

'KENDİSİ ATLASAYDI BALKON DİBİNE DÜŞERDİ'

Mahkemenin gerekçeli kararı açıklandı. Kararda, ulusal kriminal rapora yer verildi. Raporda, G.Y.'nin balkondan düşüş şeklinin sırtı yere, yüzü yukarı dönük pozisyonda olduğu belirtildi. G.Y.'nin, düşüş şekli eğer kendini korkuluktan salarak aşağı doğru süzülme şeklinde olsaydı, düştüğü yerin balkon hizasında olması gerektiği ifade edildi. Aynı şekilde, çivileme atlama şeklinde olsaydı, balkonun hemen dibine düşmesi gerektiği vurgulandı. Ancak, G.Y.'nin düştüğü yerin balkon hizasından 2,5 metre mesafede olduğu belirtildi. Bunun bir başkası tarafından itilmesi sonucu olabileceğine dikkat çekildi. Ayrıca balkonun trabzan yüksekliğinin 1 metre 12 santim olduğu, 1 metre 68 santim boyundaki G.Y.'nin trabzandan tutunmadan kendisini atmasının mümkün olmadığına; ancak trabzanda G.Y.'ye ait herhangi bir parmak izi ve tutunma izleri tespit edilmediği gibi sürtünme izinin bulunduğu raporda yer aldı. Ayrıca raporda G.Y.'nin tırnaklarında sanığa ait DNA profili bulunduğu da belirtildi. Kriminal sanığın olaydan önce telefonundaki birtakım videoları sildiği, geri kurtarma yöntemiyle ulaşılan bu videoların sanıkla eşine ait pornografig içerikli görüntüler olduğu, birtakım videoların internet sitelerinde paylaşıldığı, bunların bir kısmının sanığın tarif etmesiyle çekildiğinin tespit edildiğine yer verildi.

'DİREKT BALKONDAN BAKMASI OLAĞAN DEĞİL'

Gerekçeli kararda olaydan önce çiftin tartıştığı, G.Y.'nin evden gitmek istediği, sanığın buna engel olduğuna dikkat çekildi. G.Y.'nin balkondan düşmesinden 1 dakika 38 saniye sonra sanığın evden çıktığı, 15 dakika sonra geri geldiğinin kamera görüntüleriyle tespit edildiği belirtildi. Eve döndükten 6 dakika sonra da G.Y.'nin düştüğü yere geldiğinin yine kamera görüntüleriyle saptandığı aktarıldı. Sanığın eve döndükten sonra nerede olduğunu bilmediğini söylediği eşini 6 dakika içinde bulabilmesi ve odada eşini göremeyince direkt balkondan aşağıya bakmasının hayatın olağan akışına aykırı olduğuna işaret edildi. Ayrıca G.Y.'nin düşmesiyle birlikte sanığın evden çıkmasının da tesadüf olamayacağı belirtildi. Bu nedenlerle G.Y.'nin ölümünün sanığın kendisini balkondan ittirmesi ile meydana geldiği kanaatine varıldığı aktarıldı. Sanığın ağırlaştırılmış müebbetle cezalandırıldığı, pişmanlığını gösterir davranışının olmaması nedeniyle de takdir indirimi uygulanmasına yer olmadığına hükmedildiği belirtildi. (DHA)

DHA