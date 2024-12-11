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''Banka çalışanıyız'' deyip 112 bin TL dolandırdılar

''Banka çalışanıyız'' deyip 112 bin TL dolandırdılar
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Telefon dolandırıcıların son tuzağı da bu oldu... Antalya'da 52 yaşındaki bir kadını "banka görevlisiyiz" diyerek kandırmayı başaran dolandırıcılar, 2 ayrı bankadan kredi çekip 112 bin TL'lik bir dolandırıcılığa imzasını attı.

Antalya'da banka görevlisi gibi aradıkları D.Ç.'in (52) bilgilerini alıp, 2 bankadan kredi çeken dolandırıcılar, 112 bin lira dolandırdı. Kredi kartı aidatını geri ödeme bahanesiyle dolandırıldığını anlatan D.Ç., "Hesabıma önden para yatırarak güven sağladılar. Fakat arka planda dolandırılıyormuşum" dedi.

Antalya'da banka görevlisi gibi davranarak D.Ç.'i telefonla arayan dolandırıcılar, kredi kartı aidatını hesabına yatıracağını söyledi. Parayı hesaba yatırıp D.Ç.'in güvenini kazanan dolandırıcılar, bilgilerini aldıkları kadın adına 2 bankadan kredi çekti. Kredi çekilen ikinci bankadan arayan görevlinin ikazıyla dolandırıldığını anlayan D.Ç., şikayetçi oldu.

'ADIMA 2 BANKADAN KREDİ ÇEKMİŞLER'

Banka iletişim numarası gibi görünen bir hattan arandığını anlatan D.Ç., "0850'li bir numaradan arandım. 'Kredi kartı aidatı ödemesi yapacağız' diyerek IBAN numaramı istediler, ardından hesabıma parayı yatırdılar. Çok karmaşık ve laf kalabalığı ile geçen bir konuşmaydı. Eşim kanser hastasıydı ve kafam çok yerinde değildi. Konuşmanın devamında 'Bu paranın devamı var' denildi. Başka bankadan IBAN numarası istediler. Bir bankadaki hesabımın da IBAN numarasını verdim. Fakat arka planda benim adıma iki bankadan kredi çekmişler" dedi.

'TELEFON TRAFİĞİ 20 DAKİKA SÜRDÜ'

Dolandırıcıların profesyonel bir bankacı gibi konuştuğunu, kendisini sürekli oyaladıklarını kaydeden D.Ç., "Telefon trafiği 20 dakika sürdü. 20 dakikanın sonunda ikinci bankanın uyarısıyla adıma kredi çekildiğini öğrendim. Banka, hesap hareketliliğini görünce durumdan şüphelenmiş ve işlemlerin bana ait olup olmadığını sordular. O bankadan çekilen krediden kendimi kurtardım fakat diğerinden çekilmiş oldu. 12 ay vadeli, 81 bin lira kredi çekildi. Geri ödemesi ile birlikte 112 bin lira dolandırıldım. Hesabıma önden para yatırdıkları için güven sağladılar. Fakat arka planda dolandırılıyormuşum" diye konuştu.

'ÇALIŞAN BİRİ OLMADIĞIM İÇİN BANA KREDİ ÇIKMASI İMKANSIZ'

Şimdi bilmediği numaralara tereddütle yaklaştığını belirten D.Ç., "Kimse bilmediği numaraları açmasın. Bankadan bile arıyor olsalar tereddüt etsinler. Çünkü o kadar profesyoneller ki çok kolay dolandırabiliyorlar. Mobil bankacılığı mümkün olduğu kadar kullanmak istemiyorum. Birçok işimi banka şubesinden hallediyorum. Tanımadığım tüm numaraları engelliyorum. O süre zarfında eşimi kaybettim. Benim için zor bir süreçti. Bir gelirim yok. Çalışan biri olmadığım için bana kredi çıkması imkansız. Daha önceki kredi başvurularım hep reddedildi" dedi.

BİLİRKİŞİ RAPORUNDA BANKA KUSURLU SAYILDI

Olayla ilgili hukuki sürece ilişkin bilgi veren D.Ç.'in avukatı Mustafa Alper Oral, "Müvekkilim, eşinin üçüncü evre kanser ve kalp hastalığı olduğu dönemde dolandırıcılık mağduru oldu. Kendisini temsilen iki işlem başlattık. Biri savcılık şikayeti, diğeri ise 3 sanık hakkında ceza davası. İlk duruşması görüldü. Ayrıca tüketici mahkemesinde dava açtık. Müvekkilin normalde çekmediği, dolandırıcıların çektiği kredinin tedbiren durdurulmasını sağladık. Bilirkişi raporu çıktı. Raporda banka kusurlu bulundu. Bu aşamada müvekkilimiz tam kusursuz. Karar duruşmasını bekliyoruz" diye konuştu. (DHA)

DHA

Etiketler telefon dolandırıcılığı dolandırıcılık dolandırıcılar
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