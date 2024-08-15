Bankada silahlı çatışma: Bir kişi yaralandı

Samsun'da bir banka şubesinde 2 kişi arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Olayda bir kişi yaralandı.

Olay, 19 Mayıs ilçesindeki bir banka şubesinde meydana geldi. H.H. ile S.Ö., bankadaki veznenin önünde tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi ile S.Ö., H.H.'ı tabancayla karnından ve bacağından ağır yaraladı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Vücuduna 5 kurşun isabet eden Hoşaf, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürülüp tedaviye alındı. Hoşaf'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis, motosikletiyle kaçan S.Ö.'yü yakalamak için çalışma başlattı. H.H.’ın ilçede döner dükkanı işlettiği, S.Ö.'nün de sanayide hurdacılık yaptığı öğrenildi. (DHA)

DHA