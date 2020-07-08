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  4. 08 Temmuz 2020 17:56

Bankadan 85 bin TL çeken vatandaşı takip edip gasp ettiler

Sultangazi'de meydana gelen olayda, bankadan 85 bin TL çeken vatandaş, kendisini takip eden maskeli ve silahlı 4 şüpheli tarafından gasp edildi.

Bankadan 85 bin TL çeken vatandaşı takip edip gasp ettiler
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Sultangazi'de bankadan 85 bin lira çeken vatandaş kendisini takip eden maskeli ve silahlı 4 kişi tarafından gasp edildi.

Olay, Sultangazi Cumhuriyet Mahallesi Necip Fazıl Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, bir vatandaş bankadan 85 bin lira para çekti. Bankadan çıkan vatandaş aracına binerek hareket etti. Bu sırada maskeli 4 kişi para çeken vatandaşı takip etmeye başladı. Cadde üzerinde aracın durmasını fırsat bilen şüpheliler silahla aracın camını kırarak 85 bin lirayı gasp etti. Olayın ardından şüpheliler kayıplara karıştı. Polis ekiplerinin konuyla ilgili incelemesi sürüyor.

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