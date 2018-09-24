Bankadan para çeken iş adamı neye uğradığını şaşırdı

Adıyaman’da, bir bankadan çıkan iş adamını takip edip daha sonra iş adamının para dolusu çantasını çalan soyguncular kayıplara karıştı. Soyguncular kent merkezinde onlarca kişinin gözü önünde soygun yaptı.

Edinilen bilgilere göre, merkez Atatürk Caddesi üzerinde bulunan bir bankaya giden işadamı Sırrı Yılmaz, bankada yaptığı bir takım işlemlerin ardından içerisinde 25 bin TL nakit para, bir miktar çek, kredi kartları olan çantası ile cadde üzerine park ettiği otomobiline bindi. Otomobili ile kısa bir süre ilerleyen iş adamı Yılmaz, otomobilinin sağ arka lastiğinin patlak olduğunu görünce otomobili yine aynı cadde üzerine park ederek otomobil lastiğini değiştirmek istedi. O esnada 4 soyguncudan biri Yılmaz’ın yanına gelerek yardım etmeye çalıştı.

Bir şahıs Yılmaz’a hem yardım edip hem de oyalamaya çalışırken diğer 3 soyguncu da gizlice otomobile yanaşarak otomobilin sol ön kapısını açarak otomobil içerisinde bulunan para dolu çantayı alarak hızla kaçtı. Çantanın çalınmasının hemen ardından Yılmaz’a yardım etme bahanesi ile oyalayan şahıs ise olay yerinden hızla kaçınca durumu fark eden Yılmaz, polis ekiplerine haberverdi. Olay yerine gelen Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri olay yerinde incelemelerde bulundu.

Polis ekipleri gündüz vakti binlerce insanın kullandığı cadde üzerinde soygun olayına karışan 4 şahsın yakalanması için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.