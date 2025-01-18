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Bankadan para çekenleri hedef alan şüpheliler kamerada

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İstanbul'da bankadan para çeken vatandaşları takip ederek otomobilde bıraktıkları para dolu çantaları çaldıkları iddia edilen 3 şüpheli yakalandı.

Hırsızlık Büro Amirliği tarafından özellikle Anadolu yakasında meydan gelen banka takipli hırsızlık olayları üzerine soruşturma başlatıldı. Polis, şüphelilerin bazı olaylarda güvenlik kameralarınca görüntülendiğini belirledi. Görüntülerde, şüphelilerin, bankadan parasını çekip otomobillerine koyan kişileri takip edip araçlarının camını kırdığı ve parayı çalıp kaçtığı anlar yer alıyor. Başka bir olayda ise para çeken kişiyi takip eden şüphelilerin, otoyolda yavaşladığı sırada motosikletle yanına gelip yan camı kırıp para dolu çantayı çaldığı görülüyor.

İstanbul'da bankadan para çeken vatandaşları takip ederek otomobilde bıraktıkları para dolu çantaları çaldıkları iddia edilen 3 şüpheli yakalandı.

3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Beyoğlu, Şişli, Eyüpsultan, Ümraniye, Pendik ve Esenyurt ilçelerinde bulunan toplam 8 adrese eş zamanlı baskın düzenledi. Operasyonda olayı gerçekleştirdikleri iddia edilen E.O.(39), T.Ç. (35) ve İ.B. (47) gözaltına alındı. Şüphelilerle birlikte olaya katılan E.G.'in (50) ise daha önceden başka suçtan yakalanarak cezaevine konulduğu belirlendi.

Asayiş Şube Müdürlüğünde sorgulanan şüpheliler hakkında 'banka takipli otodan hırsızlık', 'gasp ve hırsızlık' suçlarından işlem yapıldı. Daha önceden de onlarca suç kaydı olduğu öğrenilen 3 şüpheli işlemlerinin bitmesinin ardından adliyeye sevk edildi. 3 şüpheli tutuklandı.

DHA

Etiketler istanbul banka para dolu çanta otomobil
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