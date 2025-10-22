  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. Bankanın çeyrek milyon TL'lik hatası sonrasında insanlık dersi verdi!

Bankanın çeyrek milyon TL'lik hatası sonrasında insanlık dersi verdi!

Güncelleme:

Elazığ'da bir vatandaş, hesabına yanlışlıkla yatırılan 250 bin TL'yi sahibine iade ederken, banka hesabında 250 bin TL'yi görünce, doğum gününde bankanın kendisine sürpriz yaptığını sandığını söyledi.

Elazığ'da yaşayan ve Karayolları 8. Bölge Müdürlüğü 82. Şube Şefliği personeli olan V.Ş. (38), çalıştığı sırada banka tarafından arandı ve hesabına yanlışlıkla para geldiği söylendi. Bunun üzerine hesabına bakan V.Ş., 250 bin lira geldiğini gördü. Bankanın parayı geri göndermesini istemesi üzerine V.Ş., teyit etmek için para gönderen şahsın kendisini aramasını istedi. Şahın kimlik bilgileri ile dekontu karşılaştıran V.Ş., parayı sahibine iade etti. Örnek bir davranış sergileyen V.Ş., hem ailesinden hem de kurumundan öğrendiği dürüstlük ve ahlak anlayışının kendisini yönlendirdiğini belirtti.

"Elazığ'da haksız olarak kazanılan bir para yenilmez"

Hesabına gelen parayı bankadan birinin aramasıyla fark ettiğini dile getiren V.Ş., "Sabah saat 08.48'de hesabıma para gelmişti. Hiç bildirim gelmemişti. 250 bin TL gibi yüklü bir para. Saat 09.55 gibi beni aradılar, parayı yanlış gönderdiklerini söylediler. Ben de teyit etmek için paranın sahibinin numarasını istedim. Beni aradı. T.C'sine, bilgilerine ve gelen dekonta baktım. Ondan sonra 250 bin lirayı tekrar sahibine iade ettim. Bizim kültürümüzde, Elazığ'da haksız olarak kazanılan bir para yenilmez. Ailemizden, annemizden, babamızdan, dayımızdan, hatta bizim çalıştığımız kurumda bunu öğrendik. Elazığ kültürümüz böyledir" dedi.

"Doğum günümdü, bankanın bir ek hesap açtığını sandım"

Bankanın doğum gününde kendisine sürpriz yaptığını düşündüğünü ifade eden V.Ş., "Bu olayı görünce şaşırdım. Bugün benim de doğum günümdü. Bankanın bir ek hesap açtığını sandım. Sonra baktım ki ek hesap değilmiş. Sonra parayı iade edince bankanın sürprizi de kaçtı. Şahısla görüştüm. Şahıs bir nevi mağdur olmuştu ve ağlayacak bir durumdaydı. Nereli olduğumu sorduğunda Elazığlı olduğumu söyledim. Kendisi de Elazığlılardan hiçbir zaman zarar görmediğini ifade etti. Hatta adresimi aldı ve pastırma yollayacağını söyledi. Kötü niyetli biri olsa beş lira da olsa vermez. Yani beş lira gitse yollamıyorum diyebilirdi. Banka da olsa, şahıs da olsa bizim kültürümüzde bulduğun parayı vermen lazım, iade etmen lazım. Çünkü haram değil, helal kazanç yemen lazım" şeklinde konuştu.

İHA

text-ad
Etiketler hesaba yanlışlıkla yatan para 250 bin tl çeyrek milyon tl doğum günü
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Kenan İmirzalıoğlu, Afra Saraçoğlu ile geri dönüyor; bölüm başı ücreti olay oldu! Kenan İmirzalıoğlu, Afra Saraçoğlu ile geri dönüyor; bölüm başı ücreti olay oldu! Tam 25 kilo birden veren, 43 yaşında olduğuna 43 şahit gereken oyuncunun lise pozları olay oldu Tam 25 kilo birden veren, 43 yaşında olduğuna 43 şahit gereken oyuncunun lise pozları olay oldu Kaymakamlık sosyal medyadan isyan etti: ''Ceza kesmekten yorulduk'' Kaymakamlık sosyal medyadan isyan etti: ''Ceza kesmekten yorulduk'' AK Partili Şamil Tayyar'dan olay olacak ''Sırada sürpriz isimler var'' çıkışı! AK Partili Şamil Tayyar'dan olay olacak ''Sırada sürpriz isimler var'' çıkışı! Bu da yapılmaz ama! Bu sefer mezarlıktan öyle bir şey çalındı ki... Kahreden hırsızlık! Bu da yapılmaz ama! Bu sefer mezarlıktan öyle bir şey çalındı ki... Kahreden hırsızlık! Ünlü sunucu canlı yayında fenalaştı; apar topar hastaneye kaldırıldı Ünlü sunucu canlı yayında fenalaştı; apar topar hastaneye kaldırıldı Türkiye'nin en zengini ünvanını kaptıran Murat Ülker'den dikkat çeken yorum Türkiye'nin en zengini ünvanını kaptıran Murat Ülker'den dikkat çeken yorum 3 kişiyi öldürüp, 2'si polis 7 kişiyi yaralayan Balıkesir canisi kamerada! 3 kişiyi öldürüp, 2'si polis 7 kişiyi yaralayan Balıkesir canisi kamerada! Cumhurbaşkanı Erdoğan: ''Zenginle fakir arasındaki uçurum derinleşiyor'' Cumhurbaşkanı Erdoğan: ''Zenginle fakir arasındaki uçurum derinleşiyor'' Binlerce öğrencinin boşta kaldığı 2025 YKS'de büyük skandal: ''Tercihler sistemde değiştirilmiş!'' Binlerce öğrencinin boşta kaldığı 2025 YKS'de büyük skandal: ''Tercihler sistemde değiştirilmiş!''
Elektrik faturalarına gizli zam! 45 milyon vatandaşın cebi yanacak! Elektrik faturalarına gizli zam! 45 milyon vatandaşın cebi yanacak! Louvre Müzesi'nden çalınan mücevherlerin değeri açıklandı Louvre Müzesi'nden çalınan mücevherlerin değeri açıklandı Koşun depoları doldurun! Akaryakıtta beklenen indirim geldi! Koşun depoları doldurun! Akaryakıtta beklenen indirim geldi! Katil zanlısı komandolarla çatıştı; teslim olmadı, yaşamını yitirdi! Katil zanlısı komandolarla çatıştı; teslim olmadı, yaşamını yitirdi! Cesur tarzıyla genç mankenlere meydan okuyan ekranların kusursuz güzelinden olay açıklama Cesur tarzıyla genç mankenlere meydan okuyan ekranların kusursuz güzelinden olay açıklama Şampiyonlar Ligi'nde gol yağmuru vardı: 9 maçta tam 43 gol atıldı! Şampiyonlar Ligi'nde gol yağmuru vardı: 9 maçta tam 43 gol atıldı! Komşuların kavgasında ortalık savaş alanına döndü: 1 ölü, 12 yaralı var! Komşuların kavgasında ortalık savaş alanına döndü: 1 ölü, 12 yaralı var! Kış havası sürüyor: Sağanak yağışlara devam... Pastırma yazı için tarih belli oldu! Kış havası sürüyor: Sağanak yağışlara devam... Pastırma yazı için tarih belli oldu! Güzel oyuncudan ''hık demiş müstakbel kaynanası Seda Sayan'ın burnundan düşmüş'' dedirten değişim! Güzel oyuncudan ''hık demiş müstakbel kaynanası Seda Sayan'ın burnundan düşmüş'' dedirten değişim! Yollar, araçlar sular altında kaldı, heyelanlar oldu, yaşam durdu! Yollar, araçlar sular altında kaldı, heyelanlar oldu, yaşam durdu!