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Bankanın transfer merkezini sotdular

Bankanın transfer merkezini sotdular

Bursa'da bir bankanın transfer merkezine getirilen ve 100 bin Euro bulunan para dolu çantayı çalmak isteyen şüpheli yakalandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Dün saat 22:30 sıralarında merkez Osmangazi ilçesinde kimliği açıklanmayan şüpheli, cadde üzerinde bulunan bir bankanın transfer merkezinde para sevkiyatı yapıldığı sırada hırsızlık teşebbüsünde bulundu.

Şüpheli, banka görevlisinin araçtan alıp, merkeze taşıdığı ve içerisinde 100 bin Euro bulunan para dolu çantayı aldı. Kaçmak istediği sırada özel güvenlik görevlilerinin müdahalesiyle yakalandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Şüpheli polis ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Etiketler banka transfer merkezi hırsızlık soygun
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