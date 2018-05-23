Bankaya borcunu ödeyemeyince kendini yakmaya çalıştı

Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde çiftçilik yaparak geçimini sağlamaya çalışan Metin Ç., Ziraat Bankası'na olan borçlarını ödeyemedi. Borçlarının ertelenmesini talep eden Metin Ç., olumsuz yanıt alınca üzerine benzin dökerek kendisini yakmaya çalıştı. CHP İstanbul vekili Aykut Erdoğdu görüntüleri kendi sosyal medya hesabından paylaştı.

Olay Doğanşehir Yeni Mahalle Ziraat Bankası önünde gerçekleşti. Doğanşehir de tanınan bir çiftçi olan Metin Ç. borcundan dolayı kendini yakmaya çalıştı.

Traktörü ile getirdiği tütünleri Ziraat Bankası önüne döken Metin Ç. “Müdür, sana para. Gel al paranı” diyerek römork içindeki tütünleri Ziraat Bankası önüne attı ve getirdiği benzini üstüne dökerek kendini yakmaya çalıştı. Bu esnada “Ne dediysem kabul etmedin. Para getir dedin durmadan. ‘Beni kayısıya kadar idare et’ dedim etmedin. Müdür, gel beraber yanalım. Al bu para, al sana para müdür sana para getirdim. Borcumu getirdim. Borcumdan düş, kendimi yakarım. Al sana para müdür yeter yeter. Memleketin en büyük çiftçisiydim aracı oldum” ifadelerini kullandı.

Metin Ç. olay yerine gelen polisler tarafından gözaltına alındı. Polisler basın mensuplarının görüntü almasına da engel oldu.