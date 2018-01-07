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  4. 07 Ocak 2018 10:04

Bankaya giren hırsız kıskıvrak yakalandı

İstanbul Kadıköy'de bir banka şubesini soymak isteyen hırsız, polis tarafından yakalandı.

Bankaya giren hırsız kıskıvrak yakalandı
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Olay Kadıköy, Fahrettin Kerim Gökay Caddesi üzerinde bulunan özel bir banka şubesinde sabah saat 03.30 sıralarında gerçekleşti. İddiaya göre, banka şubesinin bulunduğu binanın hemen arka tarafından bulunan klima motorlarının üzerine tırmanan hırsız buradan zemin kata çıktı. Ardından da doğal gaz borusundan tırmanarak birinci katta bulunan pencereyi kırarak içeri girdi. 
 
ŞUBE İÇİNDE KISKIVRAK YAKALANDI

Hırsızın içeri girmesiyle birlikte alarm çalmaya başladı. Şubede görevli güvenlik görevlisinin durumu polis ekiplerine bildirmesi üzerine olay yerine gelen ekipler zanlıyı şube içerisinde kıskıvrak yakaladı. Gözaltına alınan İslam A.(24) İstanbul Medeniyet Üniversitesi GöztepeEğitim Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürüldü.

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