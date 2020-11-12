Banyo yaparken kalp krizi geçirdi, hayatını kaybetti

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Olay, dün akşam, Karakoçan'a bağlı Kalecik köyünde meydana geldi. Çay ocağı işletmecisi olan, 3 çocuk babası Murat Başak, düşme sesi duyan ailesi banyonun kapısını açınca yerde hareketsiz yatarken bulundu.
Ailenin haber vermesiyle eve gelen sağlık görevlileri, Başak'ı ambulansla Karakoçan Devlet Hastanesi'ne götürdü. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Başak, acil serviste doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Murat Başak'ın cenazesi, Kalecik köyünde toprağa verildi.
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