Banyoda bıçaklanan kadından mesaj var

Kemer’e bağlı Göynük Mahallesi’nde 30 Haziran günü banyodayken eve giren 14 yaşındaki U.H.T. tarafından 8 yerinden bıçaklanan 1 çocuk annesi evli Emel Yusupova, hastanede tedaviye alındı. Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım servisindeki tedavisinin ardından normal odaya alınan Yusupova, sosyal paylaşım sitesindeki hesabından teşekkür etti.

Yusupova, "Benim için yürekten dua eden herkese yürekten teşekkür ederim. Yaptığım iyilikler belki bana can olarak geri döndü. Zira bu durumdan canlı çıkmam neredeyse imkansız gibiydi. Rabbimin bana mucizesiydi ancak dilerim Allah bir daha yaşatmasın. Beni arayan, soran, yazan herkese çok teşekkür ederim. Gerçekten hepinize tek tek cevap vermek isterim ama çok yoruluyorum. Yoğun bakımdan çıktım ama hala canım çok acıyor. Bana destek olan yardım eden herkesten Allah razı olsun" dedi.

Yusupova’yı bıçakla yaralayan U.H.T. ise olaydan sonra jandarma tarafından gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından aynı gün ailesine teslim edilen U.H.T.’nin akli dengesinin yerinde olup olmadığının tespit için Adli Tıp Kurumu’ndan rapor beklendiği kaydedildi.