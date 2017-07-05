CHP'den ''saldırı hazırlığı'' için ilk açıklama
CHP'den ''saldırı hazırlığı'' için ilk açıklama
İstanbul Adalet Sarayı'nda silah sesleri !
İstanbul Adalet Sarayı'nda silah sesleri !
Aman dikkat ! Tatil cennetinde zehirli balık alarmı
Aman dikkat ! Tatil cennetinde zehirli balık alarmı
O üniversitelerin diplomalarının hepsi inceleme altında
O üniversitelerin diplomalarının hepsi inceleme altında
AVM'de dehşet ! Bir anda kanlar içerisinde kaldı !
AVM'de dehşet ! Bir anda kanlar içerisinde kaldı !
Kurban Bayramı yaklaşırken flaş açıklama: ''Kesimi yasaklandı''
Kurban Bayramı yaklaşırken flaş açıklama: ''Kesimi yasaklandı''
Trafik kazasında ölmüştü ! Eşi Yargıtay üyesi oldu
Trafik kazasında ölmüştü ! Eşi Yargıtay üyesi oldu
Bakan'dan kıdem tazminatı için flaş açıklama
Bakan'dan kıdem tazminatı için flaş açıklama
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. 05 Temmuz 2017 13:55

Banyoda bıçaklanan kadından mesaj var

Antalya'nın Kemer ilçesinde banyoda evine giren 14 yaşındaki çocuğun bıçaklı saldırısında yaralanan Emel Yusupova, yoğun bakımdan çıktı.

Banyoda bıçaklanan kadından mesaj var
A+ A-

Kemer’e bağlı Göynük Mahallesi’nde 30 Haziran günü banyodayken eve giren 14 yaşındaki U.H.T. tarafından 8 yerinden bıçaklanan 1 çocuk annesi evli Emel Yusupova, hastanede tedaviye alındı. Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım servisindeki tedavisinin ardından normal odaya alınan Yusupova, sosyal paylaşım sitesindeki hesabından teşekkür etti. 

 Yusupova, "Benim için yürekten dua eden herkese yürekten teşekkür ederim. Yaptığım iyilikler belki bana can olarak geri döndü. Zira bu durumdan canlı çıkmam neredeyse imkansız gibiydi. Rabbimin bana mucizesiydi ancak dilerim Allah bir daha yaşatmasın. Beni arayan, soran, yazan herkese çok teşekkür ederim. Gerçekten hepinize tek tek cevap vermek isterim ama çok yoruluyorum. Yoğun bakımdan çıktım ama hala canım çok acıyor. Bana destek olan yardım eden herkesten Allah razı olsun" dedi.

 Yusupova’yı bıçakla yaralayan U.H.T. ise olaydan sonra jandarma tarafından gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından aynı gün ailesine teslim edilen U.H.T.’nin akli dengesinin yerinde olup olmadığının tespit için Adli Tıp Kurumu’ndan rapor beklendiği kaydedildi.

DHA

kemer , antalya , banyo , bıçak