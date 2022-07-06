Banyodaki kadını gözetleyen tacizci için istenen ceza belli oldu

İstanbul Maltepe'de banyodaki bir kadını pencereden izlediği gerekçesiyle tutuklanan Muhammed Ç. (22) hakkında 7 yıla kadar hapis isteniyor.

İstanbul'da banyodaki bir kadını pencereden gözetlerken yakalanan kişinin 7 yıla kadar hapsi istendi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede şikayetçi Kezban K.'nin Maltepe'de ikamet ettiği ve 7 Haziran günü sabah saatlerinde duş aldığı sırada şüpheli Muhammed Ç.'nin camdaki sinekliği yırtarak onu izlediği anlatıldı.

Kezban K.'nin şüpheliyi fark ederek eşi Ramazan K.'ye haber verdiği belirtilen iddianamede, Ramazan K.'nin dışarı çıktığı, şüpheliyi çömelmiş bir şekilde camdan içeriye baktığını gördüğü ifade edildi.

Ramazan K.'nin 'Sen kimsin' diye seslenmesi üzerine şüphelinin kaçmaya başladığı ve bir süre sonra Ramazan K.'nin şüpheliyi kovalayarak yakaladığı belirtildi.

PİŞMAN OLDUĞUNU SÖYLEDİ

Muhammed Ç.'nin ifadesine de yer verilen iddianamede, şüphelinin olay tarihinde işe gitmek için evden çıktığı, bahse konu binanın önünden geçerken birden su sesi duyduğu, sesin daireden geldiğini anlayınca pencerenin dibine yaklaşarak 'bir an kendini kaybederek' eğildiğini ve banyo penceresinden içeri baktığını söylediği hatırlatıldı.

Şüphelinin olay nedeniyle pişman olduğunu öne sürdüğü de kaydedildi.

DHA