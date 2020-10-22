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  4. 22 Ekim 2020 13:56

Baraj gölünde kadın cesedi bulundu

Çorum'daki Çomar Baraj Gölü'nde kadın cesedi bulundu. Göl kıyısında çantası bulunan kadının kimliği araştırılıyor.

Baraj gölünde kadın cesedi bulundu
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Merkeze 5 kilometre mesafedeki Çomar Barajı Gölü'nde, öğle saatlerinde bir kadın cesedi görenler, polis ve jandarmayı aradı. Kıyıda çantası bulunan kadının cesedi, savcının yapacağı incelemenin ardından dalgıçlar tarafından kıyıya çıkarılacak. 

DHA

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