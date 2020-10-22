Baraj gölünde kadın cesedi bulundu

Merkeze 5 kilometre mesafedeki Çomar Barajı Gölü'nde, öğle saatlerinde bir kadın cesedi görenler, polis ve jandarmayı aradı. Kıyıda çantası bulunan kadının cesedi, savcının yapacağı incelemenin ardından dalgıçlar tarafından kıyıya çıkarılacak.



