Baraj gölünde kadın cesedi bulundu

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Merkeze 5 kilometre mesafedeki Çomar Barajı Gölü'nde, öğle saatlerinde bir kadın cesedi görenler, polis ve jandarmayı aradı. Kıyıda çantası bulunan kadının cesedi, savcının yapacağı incelemenin ardından dalgıçlar tarafından kıyıya çıkarılacak.
DHA
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