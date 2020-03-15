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  4. 15 Mart 2020 15:38

Baraj gölünde korkunç olay! Kesik kol bulundu

Manisa'nın Soma ilçesinde Sevişler Baraj Gölü'nde kesik insan kolu bulundu. Kesik kola ait cesedi arama çalışmaları sürüyor.

Baraj gölünde korkunç olay! Kesik kol bulundu
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Alınan bilgilere göre, Sevişler Mahallesi'nde baraj gölü kıyısında çevredeki vatandaşlar tarafından omuzdan kesik insan kolu olduğu fark edildi. Durum hemen güvenlik güçlerine bildirildi. Soma İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş ekipleri ve İlçe Jandarma ekipleri tarafından olay yerinde geniş çaplı araştırma başlatıldı. Bulunan kol muhafaza altına alınıp adli tıpa gönderilirken, jandarma ekipleri, Manisa Su Altı Arama Kurtarma Timi ile birlikte kesik kola ait cesedi arama çalışmalarına başladı.

Diğer yandan da bulunan kesik kolun kime ait olduğunun tespiti için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderilerek DNA incelemesine alındı.

İHA

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