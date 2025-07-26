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Baraj gölüne giren 2 genç boğuldu

Baraj gölüne giren 2 genç boğuldu
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Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde serinlemek için baraja giren 2 genç boğuldu.

Olay, öğle saatlerinde, 19 Mayıs ilçesi Çiftlikköy Mahallesi’nde meydana geldi. Serinlemek için 19 Mayıs Barajı’na giren M.Y. (17) ve T.G. (18) bir süre sonra çırpınmaya başladı, ardından da gözden kayboldu. Çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis, itfaiye, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Arama çalışmaları başlatan İl Jandarma Komutanlığı Sualtı Arama Kurtarma Timi, G.ve Y.’nin cesetlerine ulaştı. M.Y. ve T.G.’nin cenazeleri, incelemenin ardından morga kaldırıldı.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. 

DHA

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Etiketler samsun 19 mayıs baraj gölü
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