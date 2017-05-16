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  4. 16 Mayıs 2017 18:18

Baraj inşaatında kaza: 1 işçi öldü 3 işçi yaralı

Artvin'de baraj inşaatında yüksekten geçen hava hattı sepetinden düşen 1 işçi öldü 3 işçi yaralandı.

Baraj inşaatında kaza: 1 işçi öldü 3 işçi yaralı
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Artvin’in Yusufeli İlçesinde yapım çalışmaları devam eden baraj inşaat sahasında yüksekten geçen hava hattı sepetinden düşen işçi 32 yaşındaki Kadir Gürakar hayatını kaybetti, 3 işçi de yaralandı.

Olay Yusufeli Baraj Şantiyesinde dün geceÿmeydana geldi. İddiaya göre, zeminden yaklaşık 30 metre yüksekten geçen hava sepetinde yapılan ankraj (demirleme) çalışması sırasında aniden meydana gelen sarsıntı sırasında işçilerden Kadir Gürakan sepetten düştü ve olay yerinde hayatını kaybetti.
Sepetin demirlerine çarpan Yüksel Yılmaz, Ali Karaoğlan ve Nurettin Tosun yaralandı. Yüksel Yılmaz, Yusufeli Devlet Hastanesinde ilk müdahale sonrasında sevk edildiği Artvin Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Hafif yaralanan Ali Karaoğlan ve Nurettin Tosun ise ayakta tedavi edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA

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