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Barda şoke eden cinayet: ''Tabancayı verip ateş et dedi''

Barda şoke eden cinayet: ''Tabancayı verip ateş et dedi''

İstanbul Avcılar'da bar sahibi iş yerinde bir kadın tarafından öldürüldü. Bar sahibinin, Gurbet T. adlı kadına onsuz yaşayamayacağını söyledikten silah verip ateş etmesini istediği ileri sürüldü.

Gurbet T. (28) adlı kadın, bar sahibi Çağdaş Emre E. (28)'ye tabanca ile ateş etti. E. kanlar içinde kalırken Gurbet T. dışarı çıkarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

BAR SAHİBİ HAYATINI KAYBETTİ
Sağlık ekipleri göğsüne isabet eden kurşunla ağır yaralan Çağdaş Emre E.'yi, Avcılar'daki özel hastaneye kaldırdı. Ancak E. hayatını kaybetti. Polisler tarafından ifadesine başvurulmak üzere gözaltına alınan evli ve 2 çocuk annesi kadının cinayeti kabul ettiği öğrenildi.

"BENİ ÇOK SEVDİĞİNİ SÖYLEDİ"
Gurbet T.'nin ilk ifadesinde, "Çağdaş Emre E. beni çok sevdiğini ve bensiz yaşayamayacağını söyleyerek tabancasını bana verdi. Sonra da ateş etmemi istedi" dediği kaydedildi. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

DHA

Etiketler avcılar barda cinayet
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