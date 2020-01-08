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  4. 08 Ocak 2020 21:31

Barış Pınarı Harekatı bölgesinden acı haber: 4 asker şehit

Barış Pınarı Harekat bölgesinde yol kontrolü sırasında meydana gelen bombalı araç saldırısında 4 asker şehit oldu.

Barış Pınarı Harekatı bölgesinden acı haber: 4 asker şehit
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Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Barış Pınarı Herkatı bölgesinde yol kontrolü sırasında meydana gelen bombalı araç saldırısı sonucu 4 asker şehit olmuştur" denildi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama: 

"Barış Pınarı Harekât Bölgesinde, 08 Ocak 2019 tarihinde yol kontrolü sırasında meydana gelen bombalı araç saldırısı sonucunda dört kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz"

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