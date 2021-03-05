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Barışma teklifini reddetti diye eşine satırla saldırdı!

Barışma teklifini reddetti diye eşine satırla saldırdı!

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde Osman T. barışma isteğini reddeden eşine satırla saldırarak 10 yerinden yaraladı.

Olay, önceki gün akşam saatlerinde Kocaeli'nin Darıca ilçesi Bayramoğlu Mahallesi Pırlanta Sokak’ta meydana geldi. Naciye T.'yi (48) sokakta kanlar içinde yatarken görenler, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

TALİHSİZ KADININ BAŞ VE BOYNUNDA 10 KESİK OLDUĞU BELİRLENDİ
Gelen sağlık ekibi, Naciye T.'yi Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı. Tedaviye alınan Naciye T.’nin baş ve boyun kısmında 10 kesik olduğu tespit edildi.

Olayla ilgili araştırma yapan polis, Naciye T.’nin yaklaşık 2 yıldır ayrı yaşadığı eşi Osman T. ’yi (65) yakaladı. Osman T.’nin 5 çocuk annesi eşini yaraladığı satıra da el konuldu.

CANİ ADAM TUTUKLANDI
Emniyetteki ifadesinde, eşi barışma teklifini geri çevirince olayın yaşandığını söyleyen Osman T., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Etiketler satır dehşet saldırı
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