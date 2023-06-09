Bariyerlere çarpan araç şarampole uçtu: 2 kişi öldü

Aksaray-Niğde otobanında meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, Ankara-Niğde otobanı Ortaköy ilçesine bağlı Sarıkaraman köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fatih Ç. (46) idaresindeki 06 AD ... plakalı hafif ticari araç, Ankara- Niğde otoyolunda seyir halinde iken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki bariyerlere çarparak şarampole takla attı. Hafif ticari aracın hurdaya döndüğü kazada araçta yolcu olarak bulunan Emin Y. (70) araç içerinde sıkışarak can verdi. Kazayı gören çevredeki diğer sürücüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezini bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri ağır yaralı sürücüye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırdı. Burada tedavi altına alınan Fatih Ç. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.