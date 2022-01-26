Bariyerlere çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı

Sakarya'nın Geyve ilçesinde, otomobilin bariyerlere çarpması sonucunda oluşan kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde D-650 karayolu Geyve Örencik Mahallesi Eski Hal mevkisinde meydana geldi. Engincan Gökdağ yönetimindeki 61 DF 491 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu bariyerlere çarptı. Kazada sürücü Engincan Gökdağ ile araçta bulunan Erhan Demir, Emirhan Kolsuz ve Ümit Şirin yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri geldi. Otomobilde sıkışan 4 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.



Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.