Bartın Limanı'nda yürekleri ağza getiren kaza

Bartın Limanı'na bir kuru yük gemisi yanıştığı sırada başka bir kuru yük gemisine çarptı. Kazada 2 gemide de hasar meydana geldi.

Bartın Limanı'nda akşam saatlerinde iki kuru yük gemisi çarpıştı. Makine arızası sonrası kontrolden çıkan dev gemi, limanda demirli bulunan bir başka gemiye çarparak durabildi.

Edinilen bilgilere göre olay, "North Moon" isimli geminin limana yanaşma manevrası yaptığı sırada meydana geldi. Gemide henüz belirlenemeyen bir nedenle ani bir makine arızası yaşandı. İvmesini kaybeden ve rotasından çıkan "North Moon", o sırada liman içerisinde demirli halde bekleyen "Gold Lucky" isimli kuru yük gemisine çarptı.Yaşanan kazada herhangi yaralanma olmazken, gemilerde hasar oluştu. Liman başkanlığı idari inceleme başlattı.

 

