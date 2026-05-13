Bartın'daki çocuk istismarı soruşturmasında çocuğun annesi de dahil 9'u çocuk 33 şüpheli tutuklandı

Bartın'ın Amasra ilçesinde 13 yaşındaki bir kız çocuğuna yönelik cinsel istismar iddiasıyla yürütülen dev soruşturmada 33 kişi tutuklandı. Tutuklananlar arasında çocuğun öz annesinin de bulunması infial yaratırken tutuklananlardan 9'unun da çocuk olduğu açıklandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın müdahil olduğu davada, mağdur çocuk devlet korumasına alındı.

Bartın’ın Amasra ilçesinde 13 yaşındaki bir kız çocuğuna yönelik cinsel istismar iddiaları üzerine başlatılan kapsamlı soruşturmada adli süreç hız kazandı. Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda, aralarında mağdur çocuğun öz annesi T.Ö.'nün de bulunduğu 33 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sosyal Medya ve Dijital Deliller Dosyada

Nisan ayında gelen bir ihbar üzerine harekete geçen adli makamlar, mağdur çocuğun sosyal medya üzerinden irtibat kurduğu kişiler tarafından istismara uğradığını saptadı. Yapılan teknik incelemeler ve dijital deliller doğrultusunda genişletilen operasyonda; 9’u suça sürüklenen çocuk statüsünde olmak üzere toplamda 33 şüpheli hakkında tutuklama kararı verildi. 3 kişi hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulandı.

Öz Anne de Tutuklular Arasında

Dosyanın en sarsıcı detayı ise mağdur çocuğun annesi T.Ö.’nün de sanık sandalyesinde olması oldu. Anne T.Ö.’nün "aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali" ve "suç delillerini gizleme/yok etme" suçlamalarıyla tutuklandığı öğrenildi. Bartın 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianame ile yargılama süreci resmen başladı.

Bakanlık: "Sıfır Tolerans"

Olayın ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bir açıklama yayınlayarak sürece müdahil olduklarını duyurdu. Bakanlık açıklamasında, mağdur çocuğun devlet koruması altına alındığı ve sanıkların en ağır cezayı alması için davanın yakından takip edileceği vurgulandı. Açıklamada, "Çocuklarımızı her türlü istismardan koruma konusundaki sıfır tolerans ilkemizle mağdurumuzun yanındayız" ifadelerine yer verildi.

İHA