  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. Bartın'daki çocuk istismarı soruşturmasında çocuğun annesi de dahil 9'u çocuk 33 şüpheli tutuklandı

Bartın'daki çocuk istismarı soruşturmasında çocuğun annesi de dahil 9'u çocuk 33 şüpheli tutuklandı

Bartın'daki çocuk istismarı soruşturmasında çocuğun annesi de dahil 9'u çocuk 33 şüpheli tutuklandı
Güncelleme:

Bartın'ın Amasra ilçesinde 13 yaşındaki bir kız çocuğuna yönelik cinsel istismar iddiasıyla yürütülen dev soruşturmada 33 kişi tutuklandı. Tutuklananlar arasında çocuğun öz annesinin de bulunması infial yaratırken tutuklananlardan 9'unun da çocuk olduğu açıklandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın müdahil olduğu davada, mağdur çocuk devlet korumasına alındı.

Bartın’ın Amasra ilçesinde 13 yaşındaki bir kız çocuğuna yönelik cinsel istismar iddiaları üzerine başlatılan kapsamlı soruşturmada adli süreç hız kazandı. Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda, aralarında mağdur çocuğun öz annesi T.Ö.'nün de bulunduğu 33 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sosyal Medya ve Dijital Deliller Dosyada

Nisan ayında gelen bir ihbar üzerine harekete geçen adli makamlar, mağdur çocuğun sosyal medya üzerinden irtibat kurduğu kişiler tarafından istismara uğradığını saptadı. Yapılan teknik incelemeler ve dijital deliller doğrultusunda genişletilen operasyonda; 9’u suça sürüklenen çocuk statüsünde olmak üzere toplamda 33 şüpheli hakkında tutuklama kararı verildi. 3 kişi hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulandı.

Öz Anne de Tutuklular Arasında

Dosyanın en sarsıcı detayı ise mağdur çocuğun annesi T.Ö.’nün de sanık sandalyesinde olması oldu. Anne T.Ö.’nün "aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali" ve "suç delillerini gizleme/yok etme" suçlamalarıyla tutuklandığı öğrenildi. Bartın 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianame ile yargılama süreci resmen başladı.

Bakanlık: "Sıfır Tolerans"

Olayın ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bir açıklama yayınlayarak sürece müdahil olduklarını duyurdu. Bakanlık açıklamasında, mağdur çocuğun devlet koruması altına alındığı ve sanıkların en ağır cezayı alması için davanın yakından takip edileceği vurgulandı. Açıklamada, "Çocuklarımızı her türlü istismardan koruma konusundaki sıfır tolerans ilkemizle mağdurumuzun yanındayız" ifadelerine yer verildi.

İHA

Bu Haberleri Kaçırma...

Sibil Çetinkaya hastane yatağından partilere geri döndü; cesur dekoltesi sosyal medyayı salladı
Sibil Çetinkaya hastane yatağından partilere geri döndü; cesur dekoltesi sosyal medyayı salladı
Survivor Sabriye Şengül ringde havlu attı: 'Balyoz gibi vuruyordu...''
Survivor Sabriye Şengül ringde havlu attı: 'Balyoz gibi vuruyordu...''
Arda Güler için 90 milyon euroluk teklif! Real Madrid kararını verdi
Arda Güler için 90 milyon euroluk teklif! Real Madrid kararını verdi
İstanbul'da genç iş kadının hayatını kaybettiği korkunç kaza kamerada!
İstanbul'da genç iş kadının hayatını kaybettiği korkunç kaza kamerada!
Hava sıcaklıkları düşüyor, çok sayıda ilimizde kuvvetli sağanak yağışlar bekleniyor!
Hava sıcaklıkları düşüyor, çok sayıda ilimizde kuvvetli sağanak yağışlar bekleniyor!
İslam Memiş gram altında yeni zirve için tarih verdi
İslam Memiş gram altında yeni zirve için tarih verdi
Hande Erçel'den sürpriz karar! Tek kalemde silip attı!
Hande Erçel'den sürpriz karar! Tek kalemde silip attı!
Acun Ilıcalı’nın takımı Hull City finalde! Premier Lig kapısı ardına kadar açıldı
Acun Ilıcalı’nın takımı Hull City finalde! Premier Lig kapısı ardına kadar açıldı
Etiketler amasra bartın istismar aile ve sosyal hizmetler bakanlığı cinsel istismar anne
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
İSKİ'den milyonları ilgilendiren fatura açıklaması: ''Su elektrikten pahalı'' iddialarına yanıt! İSKİ'den milyonları ilgilendiren fatura açıklaması: ''Su elektrikten pahalı'' iddialarına yanıt! Samsun'da sel felaketi: Ev ve iş yerlerini su bastı, okullar 1 gün tatil edildi! Samsun'da sel felaketi: Ev ve iş yerlerini su bastı, okullar 1 gün tatil edildi! Yeni doğan bebeğini çöpe atan 20 yaşındaki kadının cezası belli oldu! Mahkemeden emsal karar! Yeni doğan bebeğini çöpe atan 20 yaşındaki kadının cezası belli oldu! Mahkemeden emsal karar! Şişli Belediyesi'nde kayyum değişti! Şişli Belediyesi'nde kayyum değişti! İstanbul'da bodrum katında korkutan yangın: 2'si çocuk 4 kişi ağır yaralandı! İstanbul'da bodrum katında korkutan yangın: 2'si çocuk 4 kişi ağır yaralandı! 29 ilde dev dolandırıcılık operasyonu: Sahte çağrı merkeziyle 102 milyon TL vurgun! 29 ilde dev dolandırıcılık operasyonu: Sahte çağrı merkeziyle 102 milyon TL vurgun! Teklif Meclis'te! Şehit ailelerine çifte maaş ve onursal kimlik geliyor! Teklif Meclis'te! Şehit ailelerine çifte maaş ve onursal kimlik geliyor! Survivor’da Bayhan şoku: Acun Ilıcalı son noktayı koydu, Bayhan adaya veda etmek zorunda kaldı! Survivor’da Bayhan şoku: Acun Ilıcalı son noktayı koydu, Bayhan adaya veda etmek zorunda kaldı! 2026 yılı yaş çay alım fiyatı belli oldu! 2026 yılı yaş çay alım fiyatı belli oldu! Konkordato kuralları değişti, başvurularda yeni dönem başladı! Konkordato kuralları değişti, başvurularda yeni dönem başladı!
Galatasaraylı Torreira'ya AVM'de yumruklu saldırı! Saldırgan gözaltında! Galatasaraylı Torreira'ya AVM'de yumruklu saldırı! Saldırgan gözaltında! İstanbul'da bıçaklı çocuk dehşeti! Önce bir kediyi bıçakladılar ardından bir kadını tehdit ettiler! İstanbul'da bıçaklı çocuk dehşeti! Önce bir kediyi bıçakladılar ardından bir kadını tehdit ettiler! Hıdırellez dileklerini dalgıçlar topladı... Vatandaşların dilekleri bir bir ifşa oldu Hıdırellez dileklerini dalgıçlar topladı... Vatandaşların dilekleri bir bir ifşa oldu