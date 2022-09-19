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Barut fabrikasında korkutan patlama: Yaralılar var

Barut fabrikasında korkutan patlama: Yaralılar var

Makine Kimya Endüstrisi (MKE) Kırıkkale Barut Fabrikası’nda meydana gelen patlamada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Makine Kimya Endüstrisi (MKE) Kırıkkale Barut Fabrikası’nda patlama meydana geldi. Olay yerine sağlık, itfaiye, UMKE ve AFAD ekipleri sevk edildi. Patlamanın etkisiyle yaralanan Ç.G.(23) ,B.G. (28) ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Patlamanın ardından çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Fabrikada çalışan işçilerin tamamı ise tahliye edildi. Patlamaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Patlama anını anlatan Fatih Uçar, "Öğlen istirahatine gidiyorduk. MKE Barut Fabrikası içerisine itfaiye ve polisler geldi. Şimdi müdahale ettiler. Patlama pres binasının içerisinde oldu. Biz de oturuyorduk yemeği yedik. Bizi baya bir titretti. Bizi çıkarttılar. 2 tane yaralı var, onlar da zaten ayakta" dedi.

İHA

Etiketler MKE Kırıkkale Barut Fabrikası
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