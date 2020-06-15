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  4. 15 Haziran 2020 13:32

Başak Demirtaş'a saldırıda 1 kişi serbest

Sosyal medyada eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve eşi Başak Demirtaş'a yönelik cinsiyetçi hakarette bulunan 2 kişiden biri serbest bırakıldı.

Başak Demirtaş'a saldırıda 1 kişi serbest
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Alınan bilgiye göre, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında sosyal medya üzerinden eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve eşi Başak Demirtaş'a yönelik, cinsiyetçi hakaret içerikli paylaşım yapılmasına ilişkin gözaltına alınan V.Y'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

SERBEST BIRAKILDI

V.Y, ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Diğer şüpheli V.Y'nin üvey amcası V.M'nin ise emniyetteki işlemleri devam ediyor.

 NE OLMUŞTU?

Başak Demirtaş, V.M. hesabını kullanan kişi tarafından Twitter üzerinden cinsiyetçi bir saldırıya uğramıştı. Saldırının ardından sosyal medyada “#BaşakDemirtaşSeninleyiz” etiketi açılmış ve yaşanan olaya tepki gösterilmişti.
 
 

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