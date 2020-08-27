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  4. 27 Ağustos 2020 07:26

Başakşehir'de gecekondu yangını! 6 kişi ölümden döndü

İstanbul Başakşehir’de tek katlı gecekonduda yangın meydana geldi. Evde yaşayan 6 kişi, alevlere teslim olmaktan son anda kurtuldu.

Başakşehir'de gecekondu yangını! 6 kişi ölümden döndü
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Yangın, saat 03.15 sularında Başakşehir, Ziya Gökalp Mahallesi Buhara Sokaktaki bahçe içinde tek katlı gecekonduda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 6 kişinin kaldığı tek katlı gecekonduda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm evi sararken, yangını fark eden komşuları, ev sakinlerini uyandırmaya çalıştı. Evde bulunan 6 kişi panik içinde son anda dışarı çıkabildi.



İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye yangına müdahale ederken, polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Yaklaşık 45 dakikalık çalışmanın ardından yangın tamamen kontrol altına alındı. Kimsenin yaralanmadığı yangında ev tamamen kullanılamaz hale geldi.

Gecekondunun yanarak alevler kaldığı anlar vatandaşların cep telefonlarına yansırken, zaman zaman ufak çaplı patlamanın sesinin geldiği duyuldu.

Yangının kesin çıkış nedeni yapılacak incelemenin ardından belli olacak, olayla ilgili inceleme sürüyor.

İHA

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