Başakşehir'de silahlı kavga: 2 ölü, 2 yaralı

Başakşehir'de çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybederken 2 kişi de yaralandı. Olay anı çevredekiler tarafından böyle görüntülendi.

Olay Başakşehir Gölet Mevkii'nde saat 17.30 sıralarında meydana geldi. İki grup arasında çıkan silahlı kavgada ilk belirlemeler göre 2 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor. ÇATIŞMA ANI KAMERADA Öte yandan çatışma anı kameraya yansıdı. Görüntüleri çeken kişinin anlatımına göre, kurşun yağdıran 3 kişi yabancı plakalı bir araçla kaçıyor.