Başhekim açıkladı: ''95 çalışanımız koronavirüse yakalandı''

Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Zafer Ergül, korona virüs ile yapılan mücadeleyi basın mensuplarına anlattı. Basın mensuplarına Covid-19 birimini gezdiren ve yoğun bakımdaki hastaların durumu hakkında bilgiler veren Başhekim Prof. Dr. Ergül, aynı zamanda Mart ayından itibaren şu ana kadar hastane personelinden 95 kişinin koronaya yakalandığını açıkladı. Yoğun bakım ünitesinde çalışan hemşirelerle de görüşen basın mensupları, entübe edilen hastaların tedavi sürecini de gözlemledi. Basın mensupları, sağlık çalışanlarının koronaya karşı verilen mücadelesini yerinde gezerek görevlilerden de bilgiler aldı.

“Covid-19 ile mücadelemiz sürüyor”

Mart ayından itibaren tüm ülke olarak topyekun korona virüs ile savaş halinde olduklarını söyleyen Başhekim Prof. Dr. Zafer Ergül, “Kastamonu’muzda mücadele veriyor. Ben, Mayıs ayında hastanede göreve başladım. Başladığım günden bu yana Covid-19 ile mücadele ediyoruz. Normal vak'aları alamıyoruz. Çünkü sayı yeterli değil. Personel sayısı, hemşire sayısı ve nöbetler bu vak'aları almamızı engelliyor. Valiliğimiz bünyesinde İl Hıfzıssıhha Kurulu olarak her hafta toplantılarımız oluyor. Bu toplantıların amacı tedbirleri biraz daha sıklaştırmak, Covid-19 ile mücadelemizi güçlendirmek amacıyla oluyor. Bunda da başarılı olduğumuzu zannediyoruz. Çünkü rakamlarda bunu gösteriyor. Ağustos’un 19’u itibariyle bir ‘pik’ yaşadık fakat ‘pik’ artık normale döndü ve şimdi de inişe geçmeye başladı. Bu bizim için sevindirici bir haber. Bunda hem halkımız hem hastanemiz hem de Valiliğimiz ve Sağlık Müdürlüğümüz olarak çalışmalarımızın bir sonucu olduğunu düşünüyorum” dedi.

“Korona virüs ile mücadelede başarılı olduk”

Kastamonu’nun yaşlı bir nüfusa sahip olduğunu vurgulayan Başhekim Ergül, “Yoğun bakımdaki hasta sayılarımız biraz yüksek olması yaş ile ilgili. Kastamonu’da nüfusumuz biraz yaşlı nüfus, kronik rahatsızlıkları bulunan hastalarımız biraz daha fazla oluyor. Bu yüzden Covid-19 ile ilgili bir rahatsızlık başladığında sıkıntılar daha fazla oluyor. Bunlarla birlikte hastanemizde de çalışan personelimizin Covid’e yakalanma oranı da bir miktar yüksek. Fakat biz, korona virüs ile mücadelede bu dönemi başarılı bir şekilde atlattığımızı düşünüyorum. Bunların hepsi arkadaşlarımızın yoğun çalışmaları sayesinde oldu” ifadelerini kullandı.

“95 hastane çalışanımız koronaya yakalandı”

Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevli 95 personelin korona virüse yakalandığını açıklayan Başhekim Prof. Dr. Zafer Ergül, şöyle konuştu: “Hastanemizde Mart ayından bu yana Covid’li ebe ve hemşire sayımız 47, hekim 12, yönetim katında 5, laboratuvar teknisyeni 3, tıbbi sekreter 8, temizlik personeli 15 ve güvenlik 5 olmak üzere toplamda 95 personelimiz Covid-19 hastalığına yakalandı ve atlatarak tekrar görevlerine başladı. Şu anda hepsi aramızda tekrar görevlerinin başında” diye konuştu.

“Maske ile solumak, entübasyon cihazına bağlanıp solumaktan çok daha kolay”

Maske kullanımının önemine değinen Başhekim Ergül, “Ben halkımızın çok duyarlı olduklarını düşünüyorum, son zamanlarda bu duyarlılıklarının da etkisini görmüş oluyoruz. Maske, mesafe ve hijyen konusuna lütfen çok dikkat etsinler, çünkü maske ile dolaşmak, maske ile solumak, entübasyon cihazına bağlanıp solumaktan çok daha kolaydır ve çok daha güvenli olacağını düşünüyorum. Bu konuda sağlık personeli olarak değil, hem yöneticilerimizin hem de basınımızın hem de halkımızın bizlere destek olmaları gerekiyor. Bunu da yapıyorlar, bundan dolayı da çok mutluyum. Dolayısıyla hep beraber bu hastalığı aşacağımızı düşünüyorum” şeklinde konuştu.

“Üniversite hastanemizi biran önce faaliyete geçirmek istiyoruz”

Hedeflerinin büyük olduğun anlatan Ergül, “Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanemizin yatak sayısını da arttırmayı düşünüyoruz. Yanı başımızda üniversite hastanemiz var. Burasını da biran önce faaliyete geçirip hastanemize katmak istiyoruz. Oraya da bir Kadın Doğum Hastanesi bir tane Çocuk Hastanesi bir tanede Kalp-Damar Cerrahisi Hastanesi olarak planlama yapıyoruz. Hedefimiz bu hastalıklı dönemi atlatıp biran önce normal şartlara dönerek faaliyetlerimize hızlı bir şekilde devam ettirmek, kadromuzu güçlendirmek ve Kastamonu’ya layık bir üniversite hastanesi haline getirmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.

“N95 maskesiyle konuşmak ve nefes almak çok zor”

N95 maskesiyle konuşamadıklarını ve nefes dahi almakta güçlük çektiklerini anlatan Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yoğun Bakımlar Koordinatörü Hemşire Elmas Yılmaz ise şu ifadeleri kullandı: “Mart ayından beri Covid-19 hastası bakmaktayız. Nöbet listelerimizi de Covid hastalarına göre ayarlamaktayız. 12 saatlik nöbet halindeyiz. 24 saat nöbet tutulmamaktadır. Arkadaşlar sabahleyin saat 09.00’da mesailerine başladıklarında 4’er, 4’er iki kişi şeklinde içeriye girmektedirler. Herkese hasta paylaşımını yaptıktan sonra tedavi ve bakımlarına giriyorlar. 3 saat içeride kaldıktan sonra daha sonra molalarla dışarıya çıkıyorlar. Arkadaşlarımız molalarını dışarıda yaptıktan sonra diğer arkadaşlara devirlerini yapıyorlar. Ondan sonra diğer gurup içeriye girmektedir. Bu şekilde 4 saatten fazla içeride kalmıyoruz. Çok fazla içeride olmuyoruz. Çünkü konuşurken bile N95 maskesiyle konuşmak ve nefes almak çok zor oluyor. Bunun için belirli zamanlarda mola vermek zorundayız. İş yükümüz bu şeklide tabii ki artmakta. Bu yüzden iş yükümüz daha fazla olmakta."

“Maskesiz dolaştığınız anda burada tüple dolaşmak zorundasınız”

"Vatandaşlarımızdan tek ricamız, maskelerini takıp sosyal mesafelerini korumaları olacaktır. Kesinlikle maskesiz dışarıya çıkmasınlar. Çünkü onlar kendilerine dikkat ettikleri müddetçe bizim için daha rahat bir ortam olmakta. Yoksa dışarıda maskesiz dolaştığımız anda burada tüple dolaşmak zorunda kalınacak. Maskesiz dolaştığımız müddetçe yoğun bakımda ağzımızda tüple dolaşmak zorundayız. Hastalarımızdan geri dönüşler aldığımızda kesinlikle bu durumun çok zor olduğunu duyuyoruz. Bu yüzden maskesiz dolaşmaktansa evde maske ile sosyal mesafemize dikkat ederek yaşantımızı sürdürmeliyiz."