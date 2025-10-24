  1. Anasayfa
  4. Başı makineye sıkışan işçi hayatını kaybetti

Başı makineye sıkışan işçi hayatını kaybetti

Muğla'nın Yatağan ilçesinde, bir mermer ocağında başı mermer kesme makinesine sıkışan 54 yaşındaki işçi, hayatını kaybetti.

Olay, sabah saatlerinde Akyol Mahallesi'nde bir mermer ocağında meydana geldi. İş yerinde çalışan Y.T., henüz belirlenemeyen nedenle mermer kesme makinesine başını sıkıştırdı. Mesai arkadaşlarının 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı olarak Yatağan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Y.T., doktorların müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

