Başından vurulmuş halde bulundu

İzmir Urla’da yaşayan evli ve 2 çocuk babası Deryan K.'den 19 Nisan’dan sonra haber alınamadı. Deryan K.'nin telefon çağrılarına cevap vermemesi üzerine yakınları durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine arama çalışmaları başlatan polis ekipleri, Deryan K.'nin cansız bedenini Kuşçular Mahallesi Çakallar Mevkii’nde bir arazide buldu.

Olay yerinde inceleme yapan ekipler, Deryan K.'nin başından vurulduğunu tespit etti. Deryan K.'nin cesedi, savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Morgu’na kaldırıldı.

İzmir Adli Tıp Kurumu’nda yapılan otopsi sonucu, Deryan K.'nin darp edildikten sonra başına isabet eden 2 kurşunla öldüğü tespit edildi. Öte yandan polis ekiplerinin cinayet zanlılarının yakalanması için başlattığı arama çalışmaları sürdürüyor.