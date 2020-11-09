Başkale’de 33 bin 830 tablet kaçak ilaç yakalandı

Başkale İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Eşmepınar Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ile İran sınırında bulunan Başkale ilçesine bağlı Böğrüpek Mahallesi Liz Deresi mevkisine operasyon düzenledi. Bölgede yapılan aramalarda, araziye saklanmış 4 çuval içerisinde İran menşeli 33 bin 830 tablet ilaç ele geçirildi. Soruşturma sürüyor.