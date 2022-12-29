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Başkent'te korkunç kaza: 2 ölü, 3 yaralı

Başkent'te korkunç kaza: 2 ölü, 3 yaralı
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Ankara'nın Altındağ ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 02.00 sıralarında Turgut Özal Bulvarı İskitler mevkisinde Ankara İtfaiyesi Daire Başkanlığının karşısında meydana geldi. Turgut Özal Bulvarı'ndan Siteler yönüne seyir halindeki sürücüleri henüz belirlenemeyen otomobil, önünde giden otomobile çarptı. Aşırı hız ve dikkatsizlik sonucu meydana geldiği belirtilen kazada, çarpmanın şiddetiyle kontrolden çıkan otomobilin arka koltuğunda oturan 2 kişi yola savruldu. İtfaiye görevlileri ilk müdahalede bulunurken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde yola savrulan 2 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada her iki araç sürücüsüyle birlikte 3 kişi de yaralandı. Otomobilde sıkışan yaralılar itfaiye görevlilerince çıkartılarak, ambulanslarla hastaneye sevk edildi. Yaralılardan 1'inin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Kaza nedeniyle Turgut Özal Bulvarı'nın Siteler istikametinin üç şeridi yaklaşık 2 saat trafiğe kapanırken, ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlandı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

DHA

Etiketler ankara otomobil trafik kazası
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