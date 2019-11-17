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  4. 17 Kasım 2019 10:48

Bastığı cam kırılınca 4. kattan düşerek can verdi

Beşiktaş Balmumcu'da bir danışmanlık şirketinin sahibi, havalandırma boşluğunda bastığı camın kırılması sonucu 4. kattan aşağı düştü. İtfaiye ekiplerinin kurtardığı iş adamı, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Bastığı cam kırılınca 4. kattan düşerek can verdi
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Olay, önceki gün saat 11.00 sıralarında Beşiktaş Balmumcu Barbaros Bulvarı üzerindeki bir binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde binadaki bir danışmanlık şirketinin sahibi Mertol Tepecik, 4. kattaki havalandırma boşluğuna girdi. Burada boşluğu kapatan cam parçasına basan Tepecik, camın kırılması sonucu dengesini kaybederek metrelerce yükseklikten aşağıya düştü.



Düştüğü yerde acılar içerisinde kıvranan adamın seslerini duyan çalışanlar, durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Beşiktaş İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, boşlukta sıkışan adamı kısa sürede kurtardı.

Sedyeye alınarak binadan çıkartılan adam, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan Tepecik, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. İş adamının ölümü, ailesini ve arkadaşlarını yasa boğdu. Olay nedeniyle çalışanlar bir süre şok geçirdi.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

İHA

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beşiktaş , balmumcu
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