Otellere dikkat ! Müşteri bilgilerini sızdırıyor...
Otellere dikkat ! Müşteri bilgilerini sızdırıyor...
FETÖ'de medya yapılanması davası: Fuat Avni paylaşımları haberleştirildi
FETÖ'de medya yapılanması davası: Fuat Avni paylaşımları haberleştirildi
CHP'den ekonomik pakete ilk tepki: ''Kıdem tazminatı gasp ediliyor''
CHP'den ekonomik pakete ilk tepki: ''Kıdem tazminatı gasp ediliyor''
Dikkat ! Meteoroloji bu uyarıyı ilk kez yaptı
Dikkat ! Meteoroloji bu uyarıyı ilk kez yaptı
MEB öğrencilerin sosyal hayatını kayıt altına almaya başladı
MEB öğrencilerin sosyal hayatını kayıt altına almaya başladı
Bakan açıkladı; mesai saatleri değişiyor: 8 saat iş, 24 saat dinlenme !
Bakan açıkladı; mesai saatleri değişiyor: 8 saat iş, 24 saat dinlenme !
Akaryakıtta eşel mobil sistemi tekrar devreye girdi
Akaryakıtta eşel mobil sistemi tekrar devreye girdi
Kritik açıklama öncesi Dolar/TL yine kritik seviyenin üstünde
Kritik açıklama öncesi Dolar/TL yine kritik seviyenin üstünde
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. 10 Nisan 2019 15:22

Batman'da cesedi bulunan kadınla ilgili şok iddia

Dicle Nehri kenarında cesedi bulunan kadının ailesi olaydan eşini sorumlu tuttu.

Batman'da cesedi bulunan kadınla ilgili şok iddia
A+ A-

Dört gün önce kaybolan ve önceki gün Dicle Nehri kenarında cesedi bulunan Hayriye Arıca'nın ailesi, olaydan eşini sorumlu tuttu. Hayriye Arıcan'ın eniştesi Nusret Demir "Katil zanlısının en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyoruz" dedi.

Batman'ın Hasankeyf ilçesinde, 4 gün önce kaybolan ve önceki gün Dicle Nehri kenarında cesedi bulunan Hayriye Arıca’nın cenazesi defnedildi. Taziyeleri kabul etmeye başlayan Arıcan ailesi, kızlarının kocası tarafından öldürüldüğünü iddia ederek şahsın yakalanıp en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

Hayriye Arıca'nın ailesi Hürriyet Mahallesi’ndeki taziye evinde taziyeleri kabul etmeye başladı. Hayriye Arıca’nın öldürülmesi olayı ile ilgili konuşan enişte Nusret Demirhan, baldızının daha önce Manisa'da yaşadığını söyledi. Demirhan, "Kocası işsizdi, bir de hep borç para alıyordu. Kredi çekmişti bunun üzerine. Kredi çektikten sonra kendi arabasını baldızım sattı. Bu borcu ödedi ve sonrada Batman’a geldiler. Batman’da da yine bir kredi çektirmek istedi. Baldızım yok diyordu. En son duyduğumuzda da zaten iki gündür kayıptı. Onu öldürmüş ve Hasankeyf nehrine atmış. Kardeşlerinin de haberleri vardı, çünkü çocuğu da kardeşlerindedir. Kendileri bizi arıyorlar, iki gündür telefonlarına ulaşamıyoruz dediler. Ondan sonra panikle polise gittik. 1-2 saat sonra da polis zaten cesedi bulmuştu. Bize bilgi verdiler. Para yüzünden öldürdü. 5-6 yaşlarında bir çocuğu vardı. Nerede öldürmüş, nasıl yapmış bilmiyoruz. Ama darp vardı ve boğulmuş. Artık nehre mi atmış, suyun içinde mi boğmuş bilmiyoruz. En ağır şekilde cezalandırılmasını istiyoruz. Tek isteğimiz budur yani" dedi.

İHA

kadın , ceset , , batman
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM